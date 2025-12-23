Kicsavarná Orbán kezéből a békecsúcsot a kazah elnök

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése során felajánlotta, hogy Kazahsztán vállalná a házigazda szerepét az ukrajnai rendezést szolgáló béketárgyalásokon.

Skandallum!

„Államfőnk hangsúlyozta az ukrajnai konfliktus rendezésének nehézségeit, amelyben a területi kérdés fő szerepet játszik, és mindkét féltől kompromisszumokat igényel a valós harctéri helyzet figyelembevételével. Kazahsztán ezért az érintett feleket türelemre, rugalmasságra, szakmaiságra és végül a békés rendezés lehetőségének keresésére buzdítja. Habár hazánk nem minősül közvetítőnek, szükség esetén kész a jószándék szellemében helyszínt biztosítani a tárgyalásokhoz” - ismertette az elnöki hivatal.

A hízelgő kazah elnök „felhívta a figyelmet az amerikai elnök kiemelkedő vezetői képességeire, amelyek segítettek egy sor nemzetközi katonai konfliktus lezárásában és az Egyesült Államok belső potenciáljának erősítésében”, egyúttal meghívta Trump elnököt, hogy „számára megfelelő időpontban látogasson el Kazahsztánba, és kifejezte meggyőződését, hogy ez történelmi jelentőségű esemény lesz”.

Nem szép gesztus ez a Putyinnal és Orbánnal is jó viszonyban lévő Tokajevtől, hiszen Orbánék már azt is nehezen emésztették meg, hogy bizonytalan időre elhalasztották a nagy csinnadrattával bejelentett budapesti békecsúcsot.