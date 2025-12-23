Kokainnal és állati áldozatokkal operáló szektát számoltak fel a Kanári-szigeteken

Öt embert vettek őrizetbe a spanyol rendőrök Santa Cruz de Tenerifén, akiket azzal vádolnak, hogy egy olyan szektát működtettek, ami santería rituálékat és kokaint használva hálózta be a tagjait, és teljes pszichológiai kontroll gyakorolt felettük. A santería kultuszok az afrikai joruba és spanyol katolikus hagyományok keveredéséből alakultak ki a Kubába hurcolt rabszolgák körében. Míg maga a vallás egy törvényes spirituális gyakorlatnak számít, több millió követővel, a hatóságok szerint ez a csoport bűnszervezetként működött, és pénzügyi haszonszerzésre használta a hiedelmeket.

Fotó: BIBIKOW WALTER / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A most felszámolt szekta a Kanári-szigeteken jelentős pénzeket követelt híveitől állítólagos spirituális előnyökért vagy betegségek gyógyításáért cserébe. Az őrizetbe vetteket bűnszervezetben való részvétellel, állatkínzással, csalással, testi sértéssel, a közegészség elleni bűncselekménnyel és közokirat-hamisítással gyanúsítják. Az intézkedések elsősorban Santa Cruz de Tenerifén zajlottak, de a nyomozás Gran Canaria szigetére is kiterjedt.

Fotó: Roger-Viollet via AFP

A nyomozók szerint a szekta a spiritualitás látszata mögé bújva működött, és kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket célzott meg. Megtévesztéssel és félelemkeltéssel, spirituális jellegű félelmek sulykolásával a vezetők teljes ellenőrzés alá vonták a hívek személyes és pénzügyi döntéseit.

A szekta vezetői ezoterikus szertartásokat szerveztek, amik során szellemeket megjelenítő figurákat és tárgyakat használtak, állatokat áldoztak fel, és drogokat fogyasztottak, például csattanó maszlagot, alkil-nitriteket (rusht) vagy kokaint.

A drogok, valamint a szertartások erősen kényszerítő jellege súlyos következményekkel járt a csoport egyes tagjaira nézve. A rendőrség szerint a vezető által gyakorolt pszichológiai kontroll olyan mértékű volt, hogy több egykori hívőnek pszichiátriai kezelésre volt szüksége, miután elhagyta a szektát.

A bíróság előzetes letartóztatást rendelt el a szekta vezetője ellen, míg a többi gyanúsított szabadlábon védekezhet, különböző kényszerintézkedések mellett. A nyomozás továbbra is folyamatban van. (El Pais)