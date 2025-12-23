Láttál már Coca-Cola karácsonyi reklámot magyar börtönös kivitelben?

Nem várt helyről érkezett konkurenciája a Coca Cola közismert karácsonyi reklámainak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) Kommunikációs Főosztálya villantott nagyot egy kisfilmben, amivel munkatársaiknak akarták megköszönni az ünnepek idején teljesített szolgálatot.

Az erősen AI-generáltnak tűnő videóban először a Coca Cola kamionok mintájára és fényfüzérrel kivilágított rabszállító gurul végig Budapesten, miközben a sofőr kedvesen integet. Közben egy nő azt énekli:

„A szeretet tovább visz, a hivatás összeköt. Egy nagy családig.”

Ezután megérkezünk a börtön elé, ahol már a portás integet vidáman a rabszállítónak. Később egy biztonsági őr és egy német juhász is. (Igen, a kutya is integet.)

A videó végén egy narrátor szájából hangzik el, hogy a BVOP munkatársai közül sokan karácsonykor is dolgoznak annak érdekében, hogy a rend és a biztonság minden bv. intézetben zavartalanul fennmaradjon.

Mindeközben a videó zárójelenetében az egyik BVOP-munkatárs hazaérkezik a SZOLGÁLATI LAKÓPARKBA, ahol természetesen két gyerek szalad elé.

Ha most nem kap senki kedvet, hogy a BV-nél dolgozzon, akkor soha.