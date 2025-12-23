Luxusszállodákat adott át a lányával az észak-koreai diktátor

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor lányával, Ju Ae-vel együtt vett részt több szálloda megnyitóünnepségén az ország egyik turisztikai övezetében. Ezzel az ország gazdasági előrehaladását akarták hangsúlyozni a 2026-os pártkongresszus előtt.

Ju Ae és Kim Dzsongun Fotó: STR/AFP

Szombaton és vasárnap összesen öt szállodát adtak át Észak-Korea Samjiyon nevű turisztikai körzetében, a Koreai-félsziget északkeleti részén, a kínai határ közelében. A legfőbb vezető szombaton személyesen tekintette meg a felsőkategóriás szállodákat lányával. „Egyértelmű bizonyítékai népünk növekvő presztízsének és országunk fejlődési potenciáljának” - állapította meg a szállodákról Kim Dzsongun.

Egyes elemzők Kim Dzsongun tinédzser lányát tartják a legesélyesebbnek arra, hogy a jövőben ő legyen az ország vezetője. Az észak-koreai diktátor az elmúlt hónapban több létesítmény átadásán is részt vett, köztük a múlt héten három regionális gyár megnyitóján is.

Észak-Korea várhatóan 2026 elején tartja meg első pártkongresszusát öt év után, ahol bemutatják a következő öt évre szóló új fejlesztési tervet. Az állami média arra buzdítja a lakosságot, hogy teljes erőbedobással dolgozzanak a jelentős beruházások befejezésén a kongresszus előtt. (Reuters)