Nem engedte meg a kormány, hogy a főváros hitelt vegyen fel a Gellért fürdő felújítására

A kormány a múlt héten visszautasította a Fővárosi Önkormányzat hitelfelvételi kérelmét, amivel két banktól összesen 60 millió euró (24 milliárd forint) keretösszegű hitelt vettek volna fel a Gellért fürdő és a több mint 20 éve zárva tartó Rác fürdő, valamint a Széchenyi fürdő termálrészlegének felújítására, írja a Népszava. Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató a lapnak azt mondta, hogy ebből a legnagyobb tételt a Gellért fürdő felújítása teszi ki, ami az előzetes számítások szerint 20 milliárd forintba kerül.

Pedig a fővárosi tulajdonú a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. szolgáltatási, műszaki és jogi szempontból összehangolná a Gellért fürdő felújítását a Gellért Szálló felújításával, ami pár éve Tiborcz István miniszterelnöki vej tulajdonába került. A fővárosi cég újra benyújtja majd a hitelfelvételi kérelmet a kormánynak. Legközelebb januárban egyeztetnek a Gellért Hotel tulajdonosával.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. tervei szerint a Rác fürdő 2027-ben nyithat meg, míg a Gellért fürdő beltéri része 2028 végén, a kültéri rész legkorábban 2029-ben tud ismét vendégeket fogadni.