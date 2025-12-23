Nem holmi technológiai összeomlás, hanem az út pokolba

reggel 4
Jó reggelt! Ez a – legfeljebb nyugaton fehér – karácsony előtti utolsó napindító hírlevelünk (és nem az egyedüli), benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival.

A 444 kalendárium 22. napján arról írtunk, amikor helyszíni videóval jelentkeztünk a belgrádi óriástüntetés sűrűjéből.

BELFÖLD

Kamionostüntetést tartottak a Hősök terén a megnövelt útdíjak és fuvardíjak ellen. A Tisza Párt kiállt a tüntetők mellett, akik szakszervezet megalakítását tervezik, a tüntetés folytatása pedig attól függ, hogyan reagál a minisztérium a követeléseikre. Lázár János szerint elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió falusi vagy kisvárosi ember kárán akarjon spórolni egy kamionos.

Fotó: Németh Dániel/444
  • Magyar Péter szerint a belső méréseik a Szőlő utcai botrányok után az eddigi legnagyobb Tisza-előnyt mérték.
  • Már az Államkincstár is kongatja a vészharangot a „tiszás adók” miatt.
  • Az Amnesty International szerint a helyi önazonosságról szóló törvény végső soron a szegényekkel és a romákkal szúr ki, ezért az Európai Bizottsághoz fordultak.
  • „23 vagyok ti nyomorultak xd” – kommentelte Bíró Martin a körözéséről szóló poszthoz, amiben 22 évesnek nevezték.
  • Tala Lujza lett a Blaha Lujza téri randipont hivatalos neve.

GAZDASÁG

A karácsony előtti hétvégén megnéztük, miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, miket tapasztaltak eddig, hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést – mondja Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, aki szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.

PADME: 270 milliárd forint úszott el, és amikor átvették, csak 9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában.

  • Megvan a szerződés a Bubi új üzemeltetőjével, fél éven belül négyezer sima és ezer elektromos kerékpárt adnak hozzá a flottához.
  • Rendkívüli közgyűlés lesz a hulladékos cégnél, amibe bevásárolta magát Lázár János bizalmasa.
  • Szerdán délig lesznek nyitva a boltok, kivéve a Lidl-t, ami karácsonykor végig zárva lesz.

OROSZORSZÁG

Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország visszacsinálná a Szovjetuniót, a Kreml szerint ez butaság: az orosz elnök szóvivője azt mondja, az amerikaiak akkor is tévednek, ha igazak a hírszerzési jelentések.

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP
  • Hiába tárgyaltak egész hétvégén Miamiban az amerikaiak az ukránokkal és az oroszokkal is, nem történt áttörés.
  • Moszkvában felrobbantották Fanil Szarvarovot, az orosz fegyveres erők hadműveleti kiképzési főosztályának vezetőjét.

KÜLFÖLD

A fehérorosz diktátor ahol tud, segít, és mindent elkövet, hogy Trump kedvében járjon: legutóbb 123 politikai foglyot engedett szabadon, amiért az USA-tól is kapott valamit, és az emigráns ellenzéket is megbillentette.

Fotó: HANDOUT/AFP

Trump vámjai miatt 14 százalékkal esett vissza a német autóexport az USA-ba: a német iparon belül ez az ágazat jött ki a legrosszabbul a kereskedelmi háborúból.

  • Az amerikai igazságügyi minisztérium újra elérhetővé tette az Epstein-aktákból eltávolított, Trumpot ábrázoló fotót.
  • Trump kinevezett egy grönlandi különmegbízottat, akinek hatalmas megtiszteltetés, hogy Grönland Amerikához csatolásának ügyéért dolgozhat.
  • A fukusimai katasztrófa után 15 évvel Japánban jóváhagyták a világ legnagyobb atomerőművének újraindítását.

KULTÚRA

A Borízű hang ünnepi különszáma kínai bejglirecept-melléklettel: korrupt sportvezetők karácsonya, Mága és a tao, a Brunello Cuccinelli szennyes titkai, kézilabda az Antarktiszon, életveszély a körúti biciklisávban és a magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.

Fotó: Bankó Gábor/444

Aktivista hackerek százmilliós tételben loptak adatokat a Spotifytól: a hackerek szerint olyan torrentoldal jöhet létre, amelyen minden valaha készült zene elérhető lesz.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
