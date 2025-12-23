Nem holmi technológiai összeomlás, hanem az út pokolba

Jó reggelt! Ez a – legfeljebb nyugaton fehér – karácsony előtti utolsó napindító hírlevelünk (és nem az egyedüli), benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival.

A 444 kalendárium 22. napján arról írtunk, amikor helyszíni videóval jelentkeztünk a belgrádi óriástüntetés sűrűjéből.

BELFÖLD

Kamionostüntetést tartottak a Hősök terén a megnövelt útdíjak és fuvardíjak ellen. A Tisza Párt kiállt a tüntetők mellett, akik szakszervezet megalakítását tervezik, a tüntetés folytatása pedig attól függ, hogyan reagál a minisztérium a követeléseikre. Lázár János szerint elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió falusi vagy kisvárosi ember kárán akarjon spórolni egy kamionos.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter szerint a belső méréseik a Szőlő utcai botrányok után az eddigi legnagyobb Tisza-előnyt mérték.

Már az Államkincstár is kongatja a vészharangot a „tiszás adók” miatt.

Az Amnesty International szerint a helyi önazonosságról szóló törvény végső soron a szegényekkel és a romákkal szúr ki, ezért az Európai Bizottsághoz fordultak.

„23 vagyok ti nyomorultak xd” – kommentelte Bíró Martin a körözéséről szóló poszthoz, amiben 22 évesnek nevezték.

Tala Lujza lett a Blaha Lujza téri randipont hivatalos neve.

GAZDASÁG

A karácsony előtti hétvégén megnéztük, miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, miket tapasztaltak eddig, hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést – mondja Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, aki szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.

PADME: 270 milliárd forint úszott el, és amikor átvették, csak 9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában.

Megvan a szerződés a Bubi új üzemeltetőjével, fél éven belül négyezer sima és ezer elektromos kerékpárt adnak hozzá a flottához.

Rendkívüli közgyűlés lesz a hulladékos cégnél, amibe bevásárolta magát Lázár János bizalmasa.

Szerdán délig lesznek nyitva a boltok, kivéve a Lidl-t, ami karácsonykor végig zárva lesz.

OROSZORSZÁG

Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország visszacsinálná a Szovjetuniót, a Kreml szerint ez butaság: az orosz elnök szóvivője azt mondja, az amerikaiak akkor is tévednek, ha igazak a hírszerzési jelentések.

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

Hiába tárgyaltak egész hétvégén Miamiban az amerikaiak az ukránokkal és az oroszokkal is, nem történt áttörés.

Moszkvában felrobbantották Fanil Szarvarovot, az orosz fegyveres erők hadműveleti kiképzési főosztályának vezetőjét.

KÜLFÖLD

A fehérorosz diktátor ahol tud, segít, és mindent elkövet, hogy Trump kedvében járjon: legutóbb 123 politikai foglyot engedett szabadon, amiért az USA-tól is kapott valamit, és az emigráns ellenzéket is megbillentette.

Trump vámjai miatt 14 százalékkal esett vissza a német autóexport az USA-ba: a német iparon belül ez az ágazat jött ki a legrosszabbul a kereskedelmi háborúból.

Az amerikai igazságügyi minisztérium újra elérhetővé tette az Epstein-aktákból eltávolított, Trumpot ábrázoló fotót.

Trump kinevezett egy grönlandi különmegbízottat, akinek hatalmas megtiszteltetés, hogy Grönland Amerikához csatolásának ügyéért dolgozhat.

A fukusimai katasztrófa után 15 évvel Japánban jóváhagyták a világ legnagyobb atomerőművének újraindítását.

KULTÚRA

A Borízű hang ünnepi különszáma kínai bejglirecept-melléklettel: korrupt sportvezetők karácsonya, Mága és a tao, a Brunello Cuccinelli szennyes titkai, kézilabda az Antarktiszon, életveszély a körúti biciklisávban és a magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.

Fotó: Bankó Gábor/444

Aktivista hackerek százmilliós tételben loptak adatokat a Spotifytól: a hackerek szerint olyan torrentoldal jöhet létre, amelyen minden valaha készült zene elérhető lesz.