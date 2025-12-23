Nem holmi technológiai összeomlás, hanem az út pokolba

Jó reggelt! Ez a – legfeljebb nyugaton fehér – karácsony előtti utolsó napindító hírlevelünk (és nem az egyedüli), benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival.
Kamionostüntetést tartottak a Hősök terén a megnövelt útdíjak és fuvardíjak ellen. A Tisza Párt kiállt a tüntetők mellett, akik szakszervezet megalakítását tervezik, a tüntetés folytatása pedig attól függ, hogyan reagál a minisztérium a követeléseikre. Lázár János szerint elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió falusi vagy kisvárosi ember kárán akarjon spórolni egy kamionos.
A karácsony előtti hétvégén megnéztük, miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, miket tapasztaltak eddig, hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban.
Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést – mondja Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója, aki szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.
PADME: 270 milliárd forint úszott el, és amikor átvették, csak 9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában.
Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország visszacsinálná a Szovjetuniót, a Kreml szerint ez butaság: az orosz elnök szóvivője azt mondja, az amerikaiak akkor is tévednek, ha igazak a hírszerzési jelentések.
A fehérorosz diktátor ahol tud, segít, és mindent elkövet, hogy Trump kedvében járjon: legutóbb 123 politikai foglyot engedett szabadon, amiért az USA-tól is kapott valamit, és az emigráns ellenzéket is megbillentette.
Trump vámjai miatt 14 százalékkal esett vissza a német autóexport az USA-ba: a német iparon belül ez az ágazat jött ki a legrosszabbul a kereskedelmi háborúból.
A Borízű hang ünnepi különszáma kínai bejglirecept-melléklettel: korrupt sportvezetők karácsonya, Mága és a tao, a Brunello Cuccinelli szennyes titkai, kézilabda az Antarktiszon, életveszély a körúti biciklisávban és a magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.
Aktivista hackerek százmilliós tételben loptak adatokat a Spotifytól: a hackerek szerint olyan torrentoldal jöhet létre, amelyen minden valaha készült zene elérhető lesz.
Havazás főként a magasabban fekvő részeken (Bakony, Mecsek, Alpokalja) valószínű, de nyugaton, délnyugaton síkvidéken is van esély szilárd halmazállapotra.
Százezrek vettek részt a történelmi megmozduláson, a 444 tudósítói pedig nemcsak, hogy ott voltak az események első sorában, de azt is megmutatták, miről szóltak a szerbiai rendszerellenes tiltakozások.
Senki se mondhatja, hogy Fónagy államtitkár nem szólt előre, a 444 olvasói viszont kiakadtak.
December elejéig 180 önkormányzat hozott rendeletet a helyi önazonosságra hivatkozva.
Az új vagyonmenedzser, Hegedüs István szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány iszonyatos méretűre dagadt kötelezettségeiből mára 103 milliárdnyit lefaragtak.
A Vertikal Nyrt. székhelyét áthelyezik a fővárosba, az igazgatóságba az új tulajdonos, a Hodler pénzügyi igazgatóját, Kiss-Griz Alpárt jelölik. Ő, akárcsak a Hodler és annak tulajdonosa, Kerezsi Miklós, több szálon is kötődik a NER-hez.
Kivéve a Lidl-t, az áruházaik december 24-e és 26-a között végig zárva lesznek.
Az orosz elnök szóvivője azt mondja, az amerikaiak akkor is tévednek, ha igazak a hírszerzési jelentések.
A két hadviselő fél álláspontja között továbbra is óriási a szakadék.
Fanil Szarvarov az orosz fegyveres erők hadműveleti kiképzési főosztályának vezetője volt, bombát raktak az autója alá.
A német iparon belül ez az ágazat jött ki a legrosszabbul a kereskedelmi háborúból.
A minisztérium közlése szerint a képet a New York-i szövetségi ügyészek jelölték meg, mert felmerült a gyanú, hogy Epstein áldozatait ábrázolhatja.
„Megtiszteltetés számomra, hogy dolgozhatok Grönland Egyesült Államokhoz csatolásán” – mondta Jeff Landry, Louisiana kormányzója. A kinevezés felháborodást váltott ki Dániában és Grönlandon is.
Dánia felháborodott, Grönland felháborodott, sőt Ursula von der Leyen is felháborodott.
Hiába bizalmatlan a lakosság az üzemeltetővel szemben, a kormány az energiabiztonság erősítésével indokolja a döntést.
A hekkerek szerint olyan torrentoldal jöhet létre, amelyen minden valaha készült zene elérhető lesz.
A nigériai kapus azért mondta le az Afrikai Nemzetek Kupáját, hogy többet játsszon az Udinesében, erre kiállították, és meccsekre el is tilthatják.
A Paramount radikálisan átalakítja a portfolióját.
A slágerek soráról ismert brit énekes-dalszerző 74 éves volt.