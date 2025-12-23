Nem tudta azonosítani a rendőrség azt a férfit, akinek a holttestét egy túrázó találta meg a Kopasz-hegynél

A rendőrség eljárást folytat egy eddig ismeretlen személyazonosságú férfi ügyében, akinek a holttestére decemberben talált rá egy túrázó Tokaj külterületén, a Kopasz-hegy térségében, a kijelölt túraútvonal mellett.

A rendőrség szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, valószínűbb, hogy a férfi öngyilkos lett. Azonban a rendőrségi eljárás során a férfi személyazonosságát a hatóság eddig nem tudta megállapítani, mivel személyes okmányokat nem tartott magánál. A férfi körülbelül 30–40 év közötti, fehér bőrű, barna szemű, megközelítőleg 175 centiméter magas, vékony testalkatú. Haja és szakálla fekete színű, őszülő foltokkal. Testén tetoválás, műtéti heg vagy egyéb különös ismertetőjel nem volt látható.

Valamint kék színű, O’Neill márkajelzésű hosszú ujjú pólót, kék farmernadrágot, fekete derékszíjat, valamint szürke színű, fehér talpú, magas szárú cipőt viselt. A holttest közelében egy szürke színű kabát és pulóver is találtak. A szemle során egy iPhone típusú mobiltelefon, egy Lenovo típusú táblagép, valamint egy szürke színű, Nike márkajelzésű hátizsák került elő, amiben különféle személyes használati tárgyak voltak.

A rendőrség kéri, hogy aki a leírás alapján a férfit felismeri, vagy az elhunyttal kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrségen, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot, illetve a Telefontanú ingyenes zöldszámát, a 06-80-555-111-et. (police.hu)