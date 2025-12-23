Olaszország 256 millió euróra bünteti a Ryanairt

Az olasz versenyhatóság 256 milliós büntetést szabott ki a Ryanairre, mert az ír légitársaság visszaélt erőfölényes piaci helyzetével, és korlátozta az online utazási irodákon keresztüli jegyértékesítést, ennek keretében technikai akadályokat alkalmazott, hogy az értékesítést a saját weboldalára terelje.

Az olasz hatóság közlése szerint a fapados légitársasága „visszaélésszerű stratégiát” alkalmazott az utazási irodák ellehetetlenítésére: összetett technikai akadályrendszerrel nehezítette meg az online utazási irodák és az utasok dolgát annak érdekében, hogy a Ryanair-jegyeket ne harmadik feleken keresztül, hanem kizárólag a saját weboldalán értékesítse. Továbbá a Ryanair megakadályozta, hogy az online utazási irodák a járataira szóló jegyeket más légitársaságok és egyéb szolgáltatások jegyeivel együtt értékesítsék, ezzel gyengítve a versenyt.

A Ryanair módszerei közé tartozott az is, hogy arcfelismerési eljárásokat vezetett be a harmadik félen keresztül vásárolt jegyek esetében, azt állítva, hogy erre biztonsági okokból van szükség. Emellett teljesen vagy időszakosan blokkolta az utazási irodák foglalási kísérleteit, többek között fizetési módok letiltásával és fiókok tömeges törlésével.

Fotó: Németh Dániel/444

A Ryanair közölte: azonnal fellebbez a „jogilag hibás” döntés ellen. „A Ryanair alig várja, hogy a bíróságokon sikeresen megsemmisítse ezt a jogilag hibás döntést és az abszurd, 256 millió eurós bírságot” – mondta. A határozott véleményét gyakran trágár stílusban közlő Michael O’Leary vezérigazgató korábban „háborút” hirdetett az általa „kalóz” utazási irodáknak nevezett cégek ellen, azzal vádolva az utazásközvetítői iparágat, hogy extra díjakkal és felárakkal verik át a gyanútlan fogyasztókat.

O’Leary még az alacsonyabb jegyeladásokat is kész volt elfogadni, miközben megpróbálta megakadályozni, hogy az utazási irodák Ryanair-jegyeket áruljanak, és arra kényszerítette az így vásárló utasokat, hogy – állítólagos biztonsági okokból – extra űrlapokat töltsenek ki. A Ryanair járatainak hirtelen eltávolítása az irodák weboldalairól 2023 végén az eladások visszaeséséhez vezetett. A Ryanair értékesítéseinek döntő többsége már az online utazási irodákkal vívott harc előtt is a saját weboldalán keresztül zajlott. Az olasz hatóság szerint azonban a légitársaság „erőfölénnyel való visszaélést” követett el, és „jelentős piaci erejét” használta fel az utazásközvetítők kiszorítására. (Guardian)