Orbán felvillantotta, hogy tartogathatnak valamit a kampány végére a Tisza ellen

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A miniszterelnök idei utolsó DPK-gyűlésén nyíltan beszélt arról, hogy a kampány vége felé fogják megtámadni politikai ellenfelüket.
  • A közéleti pletykák kínos videókról szólnak.
  • Ha lesz ilyen utolsó pillanatra időzített „atombomba”, az nem az elkötelezett szavazóknak szól, hanem a pár százezer pártnélkülit célozzák meg, mondja László Róbert, a Political Capital szakértője.
  • Tudjuk, hogy minden aljas eszközt be fognak vetni - válaszolta az üggyel kapcsolatban kérdésünkre a Tisza Párt.

Fenyegetésnek is beillett Orbán Viktor megjegyzése Szegeden, a Digitális Polgári Körök „háborúellenes gyűlésén.” Egy miskolci DPK aktivista arra panaszkodott, hogy elárasztják a Facebookot „az ellenség” kommentjei, majd megkérdezte Orbánt, mit csináljanak ezzel. Orbán azt mondta, egyelőre védekezzenek, 500 kommentelőre küldjenek vissza ezret.

„Nem mondom, hogy támadjuk meg őket, majd a kampány vége felé. Mindennek eljön az ideje.”

Kérdés, hogy Orbán milyen támadásra utalt, és miért volt szüksége arra, hogy már most fenyegetőzzön ezzel.

Orbán Viktor a szegedi gyűlésen
Fotó: Bankó Gábor/444

A Válaszonline újságírója, Magyari Péter a Facebook-oldalán arról írt, úgy hallja, „népszerű vélekedés a Fideszben, hogy kínos videókat, akármiket tárazott be a kormányoldal, amitől azt remélik, hogy a választás előtti utolsó napokban elkedvetlenítik a Tisza közönségének egy részét, és ez végül a javukra fordítja a választást.”

Arról, hogy vannak Magyar Péterről dehonesztálónak szánt videók, hónapok óta pletykálnak, van, aki állítja, tudja mi van rajta, esetleg látta is. Bármivel is áll elő a Fidesz, a hatás megjósolhatatlan. László Róbert, a Political Capital választási szakértője a 444-nek azt mondta, a bajai videó 2013-as nyilvánosságra kerülése volt az a pillanat, amikortól a terjesztő már nem tudja megjósolni, valójában mekkorát fog ütni a felvétel, vagy egy „atombomba.”

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA László Róbert leleplezés atombomba magyar péter orbán viktor kampány
Kapcsolódó cikkek

Orbán: Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt

Orbán szegedi roadshow-ján viszonylag keveset ekézték a Tisza Pártot, a kamudokumentum érdemben szóba sem került. Orbán az anyósától vett idézettel zárta a műsort, és azt is elmondta, mikor lehetne Lázár János miniszterelnök.

Windisch Judit
POLITIKA

Jó napot, Magyarország!: most már hivatalosan is kimondhatjuk, hogy nem is létezett a leghíresebb magyar csodafegyver, a Simicska-atombomba

Péntek van és hiába lapoztuk vörösre a Simicska-sajtót, még mindig nem robbant fel az Atombomba.

Szily László
publicisztika

Létbizonytalansági kampánnyal csapott le a Fidesz a Tisza Párt politikai hibájára

Magyar Péterék először kényszerültek védekezésre a kormányerőkkel szemben, ráadásul pont a legkényesebb területen. Ezért valami nagyot kell dobniuk Kötcsén, ha vissza akarják szerezni a kezdeményezést.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

A Bors szerint megsértették az Alaptörvényben biztosított jogaikat, folytatják a Tisza-különszámuk terjesztését

A lap kiadója szerint a terjesztő nem kapott a betiltásra vonatkozó döntést. Magyar Péter szerint semmibe veszik a magyar bíróság döntését.

Bábel Vilmos
POLITIKA