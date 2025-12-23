Oroszország fokozza az Odessza elleni támadásokat, a cél az lehet, hogy Ukrajnát elvágják a Fekete-tengertől

Oroszország fokozza támadásait az Ukrajna déli részén fekvő odesszai régió ellen, ez kiterjedt áramkimaradások okozott, és veszélyezteti a térség tengeri infrastruktúráját.

Az ukrán vezetés múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a háború súlypontja „áttevődhetett Odesszára”. Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, az ismétlődő támadások célja, hogy Moszkva elvágja Ukrajnát a tengeri logisztikai útvonalaktól. December elején Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal fenyegetőzött, hogy megfosztja Ukrajnát a tengerhez való hozzáféréstől, megtorlásként az orosz árnyékflotta hajói elleni dróntámadásokért a Fekete-tengeren.

Hétfő este csapások érték az odesszai kikötő infrastruktúráját, és megrongáltak egy civil hajót – közölte a régió kormányzója. A több száz csapásból álló támadássorozat napok óta okoz fennakadásokat a térség áramellátásában, és több halálos áldozatot is követelt. Vasárnap éjjel a támadások 120 ezer embernél okoztak áramszünetet, és tüzet okoztak egy nagy kikötőben, ahol több tucat liszttel és növényi olajjal megrakott konténer semmisült meg.

Az odesszai Bristol Hotel a rakétatámadás után 2025 év elején Fotó: Mihail Golubev/Twitter

Odessza kikötője mindig is kulcsszerepet játszott az ukrán gazdaságban. A város Ukrajna harmadik legnagyobb települése Kijev és Harkiv után. Stratégiai jelentősége most különösen nagy, mivel a zaporizzsjai, herszoni és mikolajivi régiók kikötőihez az orosz megszállás miatt nem fér hozzá Ukrajna, ami a háború ellenére Ukrajna továbbra is a világ egyik legnagyobb búza- és kukoricaexportőre.

2023 augusztusa óta épp Odesszából indul az a létfontosságú tengeri folyosó, amely lehetővé teszi a gabona exportját a román és bolgár partok mentén Törökország irányába.

Az odesszai régió elleni támadások fokozódásával párhuzamosan Miamiban lezárult az Egyesült Államok vezette legutóbbi diplomáciai tárgyalási forduló. Az USA külön-külön tárgyalt az ukrán és az orosz delegációval, a találkozók után ugyan optimista nyilatkozatok születtek, de nem történt kézzelfogható előrelépés a közel négy éve tartó háború lezárása felé. Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff elmondta, ukrán partnerével, Rusztem Umerovval azon dolgoztak, hogy „közelítsék az álláspontokat” egy 20 pontos ukrán béketerv kapcsán, amely az alternatívája annak a novemberben bemutatott amerikai javaslatnak, amely látványosan kedvezett az orosz követeléseknek.

Még mielőtt Kirill Dmitrijev orosz küldött visszatért volna Floridából Moszkvába, a Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov újságíróknak arról panaszkodott, hogy az európai és ukrán módosítások nem javítják a béke elérésének esélyeit. (BBC)