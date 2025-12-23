Texasban lezuhant egy súlyos égési sérült gyerekeket szállító repülőgép

Legalább öt ember életét vesztette, köztük egy két éves gyerek, amikor sűrű ködben lezuhant egy súlyos égési sérüléseket szenvedett gyereket szállító mexikói haditengerészeti repülőgép a texasi Galveston közelében.

A repülőgép egy egészségügyi mentőakcióban vett részt a Michou y Mau Alapítvány megbízásából, amely súlyosan megégett mexikói gyermekek ellátásával foglalkozik.

A kép illusztráció Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka Dániel

A mexikói haditengerészet közlése szerint egy ember továbbra is eltűnt, két másik személyt pedig élve mentettek ki. Az AP hírügynökség által megosztott videófelvételeken a vízbe zuhant repülőgép roncsai láthatók, miközben szemtanúk és rendőrök a vízbe gázolva kutattak a törmelékek között.

Korábban a mexikói haditengerészet azt közölte, hogy a keresési és mentési munkálatok az amerikai parti őrséggel együttműködésben zajlanak. (BBC, AP)