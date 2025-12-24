Gyorsan elkapkodták az élelmiszercsomagokat a karácsonyi ételosztáson

Az úgynevezett rezsicsökkentés ellenére a vezetékes gáz ára 22 százalékkal nőtt. Az infláció így is csak 3,8 százalék volt novemberben, egy év után került ismét 4 százalék alá.
Három hónappal azután, hogy Nagy Márton garantálta a 3% körüli inflációt, visszatértünk az EU inflációs rangsorának élére.
A liszt ára majdnem másfélszeresére emelkedett, de több mint 20 százalékkal drágult a tej, a tojás és az étolaj is. Januárhoz képest drágult a gáz, kilőtt a kávé ára. Az adat sokkal rosszabb a vártnál.
Az éves infláció 4,3 százalékos volt, a gázár több mint 23 százalékkal nőtt. Az árszint lényegében megegyezett a júliusival.
„Oda kell vinni az orvosságot, ahol betegség van, nem oda, ahol mindenki egészséges” – mondta a miniszterelnök Rónai Egonnak. A Fidesz szociálpolitikája ennek éppen az ellentétéről szól.
A KSH-sok úgy próbálnak kijönni a legsúlyosabb bizalmi válságból, hogy ragaszkodnak hozzá, ők semmiben nem hibáztak. A manipuláció vádját visszautasítják, de továbbra sem világos, miért úgy torzultak az adatok, hogy a kormánynak jó legyen.
És nagyjából ennyien szegények is. A 20 százalék EU-s szinten nem kiugró arány, de csak mert sok gazdag országban az emberek szegénynek érzik magukat.