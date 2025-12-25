Törökországban őrizetbe vettek 115 embert, akik merényletekre készülhettek az ünnepi rendezvényeken

Őrizetbe vettek a török hatóságok 115 olyan embert, akik a gyanú szerint az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjaiként karácsonyi és újévi rendezvényeken akartak támadásokat végrehajtani.

A város főügyésze szerint Isztambulban 124 címen tartottak tömeges razziákat, melynek során lőfegyvereket, lőszert és különböző dokumentumokat foglaltak le. A hatóságok szerint az Iszlám Állam támogatói „aktívan tervezték” a támadásokat, melyeket ezen a héten hajtottak volna végre Törökországban. A merényleteket különösen a nem muszlimok ellen tervezték.

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet kézzel készített zászlója, a kép a cikkhez illusztráció Fotó: HANDOUT/AFP

A hatóságok közleménye szerint 22 embert még keresnek. Az ügyészség szerint a gyanúsítottak kapcsolatban álltak Törökországon kívüli Iszlám Állam tagokkal. Az őrizetbe vételeket két nappal azután jelentették be, hogy a török titkosszolgálat rajtaütést hajtott végre a csoport ellen az afgán-pakisztáni határon. Egy olyan török állampolgárt is őrizetbe vettek, aki állítólag vezető szerepet töltött be a régióban működő terrorszervezetben, és civilek elleni támadások megtervezésével vádolták meg. (BBC)