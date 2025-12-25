444 kalendárium #25: Interjúk a világpolitika legfontosabb kérdéseiről az orosz-ukrán háborútól az amerikai-kínai kapcsolatig

2025-ben nemcsak a magyar közélet, de a világpolitika is annyira felbolydult, hogy sokan már egyenesen világrendszerváltásról beszéltek. Ebben a felfokozott helyzetben arra törekedtünk, hogy rendszeresen jelentkezzünk nemzetközileg is elismert szakértőkkel készített interjúkkal, akik segítségével könnyebben igazodhatnak el az olvasók a kaotikus világban.
Trump felbátorít mindenkit, aki azt gondolja, hogy a demokrácia a lúzereknek való, mondta például Peter Pomerantsev a Takács Lili által készített interjúban. Az Oroszország-szakértő többek között arról beszélt, hogy látványosan vége van annak, ami 1945 és 2025 között volt, és óriási kérdés, hogy Magyarország hogyan garantálja majd a biztonságát abban a világban, ahol Putyin ugyanúgy gondolkodik, mint Trump.
Amíg van pénz, Putyin is van, ha elfogy a pénz, Putyin sem lesz - erről már Tatyjana Sztanovaja, a berlini Carnegie Központ tudományos főmunkatársa beszélt márciusban a Gazda Albertnek adott interjúban. Sztanovaja szerint Putyin csakis olyat békét akar, amelynek a feltételeit ő diktálja, az orosz elnök számára pedig az állam a legfontosabb kategória, magát is az állam szolgálójának tekinti.
Mao Ce-tunghoz hasonlóan Donald Trump is a káoszban találja meg a hatalmát - erről már Orville Schell amerikai Kína-szakértő, a New York-i Asia Society Kína–USA Kapcsolatok Központjának vezetője beszélt a 444-nek. A májusi interjúban azt mondta, hogy a kínai-amerikai ideiglenes megállapodás a vámokról üdvözlendő, de a mögöttes problémákat nem oldja meg, mert az egypárti autokratikus Kína Ázsia különböző részeit követeli magának, nem fog megelégedni egy sima vámmegállapodással.
Nyáron aztán Inkei Bence interjúzott Minna Ålanderrel, a Center for European Policy Analysis (CEPA) és a Stockholm Free World Forum kutatójával, aki elsősorban az európai védelmi politikával foglalkozik. A szakértő az „Európának most leginkább időt kell nyernie, amíg a saját lábára tud állni” című interjúban többek között azt mondta: „Nehéz elképzelni, hogy Európa valaha is globális katonai hatalommá váljon. Még ha növekednek is az európai katonai kapacitások, azok továbbra is regionálisan fókuszáltak és védekező jellegűek maradnak. Ezért is van szükség arra, hogy ne az amerikai mintákat próbáljuk lemásolni, hanem európai logikában gondolkodjunk.”
Ruszlan Bortnyik politikai elemző, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója arról beszélt a 444-nek: egy békefolyamat végén valamilyen mértékben Zelenszkij, Putyin, és Trump reputációja is sérülhet, a rendezésnek pedig hosszú távúnak lennie, amely minden aspektust figyelembe vesz, önmagában az orosz–ukrán háború lezárásáról nem lehet megállapodni. Petr Gulenko orosz újságíró pedig arról: a propaganda újraértelmezi a valóságot, a küzdelem nem az információért, hanem az információ értelmezéséért zajlik. Utóbbi két szerzővel Végtelen háború című kiadványunkban is lehet találkozni.
Az orosz propaganda egyik legismertebb kutatójával budapesti tartózkodása során interjúztunk világrendről, befolyási övezetekről, autoriter vezetőkről, algoritmusokról, és arról, hogyan teszi Donald Trump újra naggyá Oroszországot.
Az oroszok többsége jobban él, mint azelőtt, de már nincsenek illúzióik az elnökkel kapcsolatban, mondja Tatyjana Sztanovaja. A Berlini Carnegie Központ tudományos főmunkatársa szerint a Putyin-rezsim a névadója nélkül is működőképes maradhat, az orosz–ukrán háború viszont aligha ér véget a közeljövőben.
Orville Schell amerikai Kína-szakértővel, a New York-i Asia Society Kína–USA Kapcsolatok Központjának vezetőjével interjúztunk többek közt arról, hogy miben hasonlít egymáshoz Mao Ce-tung és Donald Trump, mi a sikere az autoriter kormányoknak, vagy hogy miért egyensúlyozik Magyarország a tisztelhetőség határán.
Trump tényleg folyton „nyer” a gyenge európai vezetők ellen? Mi történt az európai védelmi politikában azóta, hogy Trump második elnöksége új helyzetet teremtett? Miért beszélünk folyton orosz veszélyről, ha nem bírnak Ukrajnával sem? Interjú Minna Ålander biztonságpolitikai szakértővel.
Az ukrán politikai elitnek személyes biztonsági garanciákra is szüksége van, mondta a 444-nek Ruszlan Bortnyik. Az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója szerint egy békekötésről szóló dokumentumot nemcsak Putyinnak és Zelenszkijnek, hanem Trumpnak is alá kell majd írnia.
Oroszországban a propaganda mindig szórakoztatás is, mivel ez is piaci környezetben működik, mondja Petr Gulenko. A hazáját elhagyó újságíró-szerkesztő-producerrel az orosz propagandamédiában szerzett személyes tapasztalatairól, a politikai talkshow-kban megjelenő erőszakról, a hazugságok és a tények értelmezése közötti különbségekről beszélgettünk.