A Balaton környékén és az Alpokalján fehér lett a karácsony

Behavazódott az Alpokalja és a Balaton-felvidék, valamint a Balaton környékének egy része – írta Facebookon a HungaroMet.

Az Olaszország fölött örvénylő ciklon csapadékzónája az elmúlt 24 órában az ország délnyugati, déli felén, kétharmadán sokfelé hozott csapadékot. Az Alföldön zömmel eső, éjjel havas eső, míg a Dunántúlon döntően havas eső, hó hullott. Utóbbi eredményeként csütörtök reggelre elsősorban az Alpokalján, illetve a Balaton-felvidék egyes részein és a Bakonyban, valamint a Balaton környékén 2-3 centiméteres hóréteget mértek, ennél több csak kevés helyen, főként a nyugati határvidék hegységeiben és a Bakony magasabban fekvő tájain eshetett.

A kép illusztráció. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Előrejelzésükben azt írták, a déli óráktól az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult marad az ég, és ott még helyenként továbbra is előfordulhat gyenge csapadék – nyugat felé haladva nagyobb eséllyel havas eső, gyenge havazás formájában.

Az ország többi részén északkelet felől szakadozhat, főként délutántól csökkenhet a felhőzet, és megszűnik a csapadék. Északkeleten az északkeleti, délnyugaton a keleties szél marad élénk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között várható, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig enyhébb az idő. Késő este -5, 3 fok valószínű.