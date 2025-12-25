Az Egyesült Államok hozzájárult a szerbiai NIS orosz tulajdonrészének eladásához

Az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről - jelentette szerda este az RTS szerb állami televízió.

A NIS működési engedélyt nem kapott, vagyis nem vásárolhat és dolgozhat fel nyersolajat. A szerb céget októberben sújtotta szankcióval az amerikai pénzügyminisztérium az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A szankciók következtében leállt a nyersolajszállítás a JANAF vezetéken át, és az ország egyetlen kőolajfinomítója, a pancsovai üzem sem működik.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazprom Neftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Aleksandar Vucic szerb elnök kedden közölte, a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról. (MTI)