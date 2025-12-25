Az orosz állami média olyan ukránellenes karácsonyi videót készített, hogy csoda, hogy nem a Fidesz találta ki

idióta rekordok
Az RT nevű orosz állami propagandacsatorna angol verzióján fut ez a mesterséges intelligenciával generált karácsonyi videó:

Forrás

A videó olyan ukrán- és EU-ellenes, hogy csoda, hogy nem a Fidesz találta ki:

  • Vigyorgó arab iszlamista migránsok ülnek a karácsonyfájuk alatt.
  • Annyira drága a villanyszámla, hogy szobabiciklivel kell áramot termelni a díszkivilágításhoz.
  • A vacsoraasztalra is csak valami zöld moslék jut.
  • Az ukrán zászló színeibe öltözött Mikulás elveszi a gyerekektől az ajándékokat, és kiderül, hogy személyesen Volodimir Zelenszkij az.
  • Ursula von der Leyen közben pezsgőzik és adót emel.
  • A tévében a CNN arcai magyarázzák, hogy erről bizony mind Putyin tehet.

„Tartogassátok a vakhitet a Mikulásra, kedves európaiak” – olvasható a videó végén.

A Fidesz-közeli Nemzeti Ellenállás Mozgalom videójában Magyar Péter a grincs, de igazából érthetetlen, hogyan hagyhatta ki a kormánypárti propaganda, hogy ilyen módon is alázza a megtámadott szomszédos ország elnökét, akire a teljes körű invázió elején az orosz különleges erők Kijevben vadásztak, és akit sikerült már rakétákról álmodozó csecsemőként is gúnyolni.

Az orosz állami média egyébként már 2022-ben is azt ígérte, hogy 2023-ban karácsonykor a kabátban didergő család megeszi a hörcsögöt, annyira nincs pénze. (via Telex)

orosz-ukrán háború idióta rekordok karácsonyi videó oroszország mi orosz-ukrán háború ukránellenesség Volodimir Zelenszkij mesterséges intelligencia karácsony ai ukrajna
elmebaj