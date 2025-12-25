Hadházy: A Szerencsejáték Zrt. minden dolgozójának is kiküldték Orbán jókívánságait

POLITIKA
„Miniszterelnök úr karácsonyi üdvözlete” tárggyal az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. dolgozói is megkapták Orbán Viktor jókívánságait – számolt be róla Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Hadházy december 23-án posztolt arról, hogy minden rendőrnek elküldték az Orbán Viktor arcképével díszített jókívánságot, mire a posztja szerint rengetegen jelezték, hogy gyakorlatilag minden állami szervezet dolgozói megkapták az üzenetet.

Olyanok is kaptak ilyen levelet, akik az oltás miatt regisztráltak pár évvel ezelőtt.

POLITIKA üdvözlet karácsony hadházy ákos orbán viktor