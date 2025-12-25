Hadházy: A Szerencsejáték Zrt. minden dolgozójának is kiküldték Orbán jókívánságait

„Miniszterelnök úr karácsonyi üdvözlete” tárggyal az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. dolgozói is megkapták Orbán Viktor jókívánságait – számolt be róla Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Hadházy december 23-án posztolt arról, hogy minden rendőrnek elküldték az Orbán Viktor arcképével díszített jókívánságot, mire a posztja szerint rengetegen jelezték, hogy gyakorlatilag minden állami szervezet dolgozói megkapták az üzenetet.

Olyanok is kaptak ilyen levelet, akik az oltás miatt regisztráltak pár évvel ezelőtt.