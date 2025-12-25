Karácsonykor is több megyében öltek meg ukránokat orosz légicsapások

A regionális hatóságok szerint több ukrajnai megyében okoztak haláleseteket és pusztítást orosz légicsapások:

A délnyugat-ukrajnai Odessza megyében orosz dróntámadásban egy ember meghalt, két megsebesült, és károk keletkeztek a kikötői meg az energetikai infrastruktúrákban.

Az északkelet-ukrajnai Harkivban egy ember halt meg és tizenöten sebesültek meg.

A Kijevtől északra fekvő Csernyihiv megyében két ember halt meg, két másik pedig megsebesült egy szerdai dróncsapásban.

Az energiaügyi minisztérium orosz támadások okozta számos áramszünetről számolt be országszerte.

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 131, pilóta nélküli repülő szerkezettel támadtak, ezek közül 106-ot le tudtak lőni, 22 pedig valamelyik településen csapódott be.

A 117. dandár ukrán katonái a szentestét ünneplik egy katonai lelkésszel egy óvóhelyen Pokrovszk közelében 2025. december 24-én. Fotó: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via AFP

Az ukrán vezetők karácsony idején elkövetett terrorizmussal vádolták Moszkvát, hozzátéve, hogy az áram- és fűtéskimaradások sok ember számára különösen veszélyesek. (MTI)