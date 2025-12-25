Karácsonykor is több megyében öltek meg ukránokat orosz légicsapások

A regionális hatóságok szerint több ukrajnai megyében okoztak haláleseteket és pusztítást orosz légicsapások:
- A délnyugat-ukrajnai Odessza megyében orosz dróntámadásban egy ember meghalt, két megsebesült, és károk keletkeztek a kikötői meg az energetikai infrastruktúrákban.
- Az északkelet-ukrajnai Harkivban egy ember halt meg és tizenöten sebesültek meg.
- A Kijevtől északra fekvő Csernyihiv megyében két ember halt meg, két másik pedig megsebesült egy szerdai dróncsapásban.
- Az energiaügyi minisztérium orosz támadások okozta számos áramszünetről számolt be országszerte.
Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 131, pilóta nélküli repülő szerkezettel támadtak, ezek közül 106-ot le tudtak lőni, 22 pedig valamelyik településen csapódott be.
Az ukrán vezetők karácsony idején elkövetett terrorizmussal vádolták Moszkvát, hozzátéve, hogy az áram- és fűtéskimaradások sok ember számára különösen veszélyesek. (MTI)