Karácsonykor is több megyében öltek meg ukránokat orosz légicsapások

A regionális hatóságok szerint több ukrajnai megyében okoztak haláleseteket és pusztítást orosz légicsapások:

  • A délnyugat-ukrajnai Odessza megyében orosz dróntámadásban egy ember meghalt, két megsebesült, és károk keletkeztek a kikötői meg az energetikai infrastruktúrákban.
  • Az északkelet-ukrajnai Harkivban egy ember halt meg és tizenöten sebesültek meg.
  • A Kijevtől északra fekvő Csernyihiv megyében két ember halt meg, két másik pedig megsebesült egy szerdai dróncsapásban.
  • Az energiaügyi minisztérium orosz támadások okozta számos áramszünetről számolt be országszerte.

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 131, pilóta nélküli repülő szerkezettel támadtak, ezek közül 106-ot le tudtak lőni, 22 pedig valamelyik településen csapódott be.

A 117. dandár ukrán katonái a szentestét ünneplik egy katonai lelkésszel egy óvóhelyen Pokrovszk közelében 2025. december 24-én.
Fotó: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via AFP

Az ukrán vezetők karácsony idején elkövetett terrorizmussal vádolták Moszkvát, hozzátéve, hogy az áram- és fűtéskimaradások sok ember számára különösen veszélyesek. (MTI)

