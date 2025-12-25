Kemény éjszakai fagyok lesznek, de napközben még kitartanak a plusz fokok

Jönnek a kemény éjszakai fagyok, napközben viszont még nem kell mínuszokra számítani a HungaroMet előrejelzése szerint.

Péntekre virradóra helyenként -10 fok is lehet, a legmagasabb éjszakai hőmérséklet 2 fok lesz. Napközben is be kell érni 2-7 fokkal, és inkább napos, mint felhős idővel.

Szombatra napsütés várható 1-6 fokkal, éjszaka -8 és 0 fok közé süllyedhet a hőmérséklet. Vasárnap és hétfőn is ugyanilyen napközbeni értékek várhatók, hétfő éjszaka viszont helyenként -12 fok is lehet, és -2 foknál sehol sem várható több.

Kedden 1-7, szerdán, vagyis december 31-én 0-5 fok várható, -9 és 1 fok közti éjszakai hőmérséklettel

Az Időkép előrejelzése szerint január elsejétől csökken a hőmérséklet, Budapesten 0 fok körüli értékekkel lehet számolni napokon át, cserébe az éjszaka is enyhe lesz, -1 fokkal. Budapesten szerdától néhány napig hózáporra és havazásra lehet számítani.