Lezuhant egy cseh turistákat mentő helikopter a Kilimandzsárón

Lezuhant egy cseh turistákat mentő helikopter Afrika legmagasabb hegyén, a Kilimandzsárón, a fedélzeten tartózkodó mind az öt ember életét vesztette – közölte a tanzániai légügyi hatóság.

A baleset szerdán történt a Kilimandzsáró déli lejtőjén, a Barafu-tábor és a Kibo menedékház közötti gleccsernél, 4 ezer méter fölött. A helikopterrel két cseh túrázót mentettek le, akik megbetegedtek (ilyen magasságban komoly hegyibetegségek is kialakulhatnak). A helyi rendőrség tájékoztatása szerint rajtuk kívül egy zimbabwei pilóta, egy tanzániai orvos és egy tanzániai hegyivezető vesztette életét.

Fotó: DAVID PICKFORD/robertharding via AFP

A légügyi hatóság közlése szerint a balesetet szenvedett Airbus H125 típusú helikopter egy tanzániai tulajdonú vállalaté volt, amely mentéseket is végez. A baleset okát egyelőre nem közölték. A légügyi hatóság a nemzetközi előírásoknak megfelelő vizsgálatot indított az ügyben. (MTI)