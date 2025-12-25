Megharapta a bírót a magyar válogatott hokis, ráadásul úgy tűnik, hogy még el is tévesztette a házszámot

4 meccses eltiltást kapott Molnár Bálint magyar válogatott jégkorongozó, aki a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Gyergyói HK december 21-ei Ertse Liga-meccsén megharapta a vonalbírót. Az esetet meccs közben nem szankcionálták a játékvezetők, miként a liga fegyelmi bizottságának utóbb hozott határozatából kiderül, a történteket „a vonalbíró a rendes játékidő végén, a hosszabbítás előtt jelentette a játékvezetőknek, amikor látta a harapás okozta zúzódást a karján”.

Mint a JKB hírében olvasható, a meccs alapjátékidejének utolsó előtti percében bontakozott ki konfliktus Molnár Bálint és az egyik gyergyói játékos között, ami a vonalbírók közreműködésének hála nem torkollott nagyobb csetepatéba – csakhogy közben történt, ami történt:

A fegyelmi bizottság roppant tanulságos döntése pontokba szedve:

A bizottság rendelkezésére álló adatok szerint bár Molnár az incidens során talán nem tudta, kit harapott meg, a Bizottság nem fogadta el azt az állítást, hogy a harapás véletlen volt.

Egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben.

Az esetet a Bizottság a „Hirtelen felindulás” (2–5) kategóriába sorolta.

Ha a játékvezetők a mérkőzés alatt büntetés szabtak volna ki, Molnár további egymeccses eltiltást kapott volna, mivel az eset az utolsó öt percben történt.

A 23 éves Monár Bálint december elején a magyar válogatottban is szerepelt a Sárközy Tamás-emléktornán – nem kis meglepetésre, hiszen csatárként 18 meccsen egyetlen árva gólt sem szerzett eddig az aktuális bajnoki szezonban –, ebben az évben viszont már nem léphet jégre az Erste Ligában, jövőre, csapata Brassó elleni találkozóján térhet vissza.