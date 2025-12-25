Miután a szlovák elnök aláírta a Btk.-szigorítást, azonnal lemondott a nemzetiségi tanácsadója

Azonnali hatállyal lemondott a szlovák köztársasági elnök nemzetségi tanácsadói tisztségéről Forró Krisztián, miután Peter Pellegrini aláírta a magyarok véleményszabadságát korlátozó törvényt.

Az elfogadott Btk.-módosítás értelmében a többi között bűncselekménnyé vált a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezése, amiért hat hónap börtön járhat. Itt a felvidéki magyarság egyik legnagyobb traumájával játszanak: a második világháború után az Edvard Beneš államfő által kibocsátott alkotmányrendelet kimondta a Csehszlovákia területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét, ez tette lehetővé a vagyonuk, földjeik elkobzását, az állampolgárságuk elvételét.

Forró Krisztián a Facebookon azt írta, „számomra a közéleti szolgálat csak akkor vállalható, ha minden körülmények között összhangban marad az elveimmel: jogbiztonság, tisztelet és a közösségünk méltósága.” A munkát nem hagyja abba, továbbra is kiáll a felvidéki magyarok és minden nemzeti közösség mellett. „A tisztség elmúlik, az elvek maradnak” – zárta posztját, amelyet magyarul és szlovákul is kitett két nappal ezelőtt.