Netezők elkezdték visszafejteni, mi van az Epstein-iratok kitakart részei mögött

Republikánus és demokrata politikusok, Jeffrey Epstein áldozatai és ügyvédei is csalódottak voltak, miután az elmúlt napokban közzétett iratokban nagyon sok volt a cenzúrázott rész, helyenként teljes oldalakat satíroztak ki.

Néhányan viszont rájöttek, hogyan lehet a kitakart információkat feltárni, a felfedezésüket pedig a közösségi médiában osztották meg. Ed Krassenstein az X-en azt írta, egyszerűen kijelölte a szöveget, lemásolta, beillesztette egy dokumentumba, és úgy láthatóvá váltak a kitakart részek.

Nem minden cenzúrázott fájlnál működik ez a módszer, de egy olyan általános hibát használ ki, ami minden PDF-dokumentumban előfordul, és máskor is megtörtént már, hogy nagy horderejű ügyekben váltak visszakereshetővé információk – írta Josh Quittner, a Decrypt nevű weboldal vezetője.

Telefon segítségével is vissza lehet fejteni a kitakart részeket: elég egy képet készíteni a dokumentumról, majd ráküldeni a hagyományos képszerkesztő szűrőket. Az expozíció és a fényerő növelésével és a kontraszt csökkentésével is át lehet látni a kitakaráson adott esetben. A módszereket a CNN riportere videón is bemutatta.

A New York Times szerint a cenzúrázott részek visszafejtése egyelőre nem hozott új információkat, de több példa is ismertté vált arról, hogyan követte el Epstein a visszaéléseket, és hogyan rejtette el a pénzét. A Guardian szerint olvashatóvá vált egy anyag a gyerekek szexuális bántalmazásáról.

Közben az amerikai igazságügyi minisztérium közölte, hogy a manhattani szövetségi ügyészek és az FBI tájékoztatása szerint több mint egymillió újabb, Jeffrey Epstein ügyéhez kapcsolódó dokumentumot találtak, ezek feldolgozása és nyilvánosságra hozatala pedig „még néhány hetet” igénybe vehet. (CBC)