Orosz meseelőadással nyit a mariupoli színház

A hónap végén nyit meg újra a Mariupoli Dráma Színház, amelyet 2022-ben bombáztak le, miközben több száz civil volt az alagsorban.

Miközben az orosz megszálló hatóságok a megújulás jeleként próbálják eladni a színház helyreállítását, a színház egykori színészei úgy érzik, mintha a „csontokon táncolnának.” A színház a Vörös virág című orosz mesével nyit újra.

Július közepén még bőven folytak a munkák Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Egy mariupoli fotós, Jevgenyij Szosznovszkij azt mondta, a színház újjáépítése cinikus lépés, inkább egy emlékművet kellett volna állítani a város elfoglalása során elhunyt lakosok emlékére.

A színház elleni támadás továbbra is az egyik leghírhedtebb eseménye Oroszország ukrajnai háborújának, mivel az épületet annak ellenére vették célba, hogy a színház előtti téren nagy betűkkel fel volt írva, „gyermekek”. a támadás során több mint egy tucat ember halálát erősítették meg, de a valós szám ennél magasabb lehetett.

Oroszország tagadta, hogy a színházat támadta volna, és azt állította, hogy a károkat az épületben történt robbanás okozta, de több független vizsgálat is arra utal, hogy az orosz légibombák voltak a felelősek. Az Amnesty International arra a következtetésre jutott, hogy a pusztítást „valószínűleg az orosz erők okozták, akik szándékosan ukrán civileket vettek célba”. A szervezet szerint ezt a támadást háborús bűncselekményként kell kivizsgálni. (Guardian)