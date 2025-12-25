Putyin küldött egy táviratot Donald Trumpnak, a személyes találkozó nincs tervben

Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött Donald Trumpnak - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov szerint „jelenleg nem szerepel a tervek között a két elnök személyes kapcsolatfelvétele” (magyarul messze még a békecsúcs). A szóvivő hozzátette, Putyin tanulmányozza az ukrajnai rendezésre vonatkozó békeszerződés tervezetét, amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja juttatott el Moszkvába a miami amerikai-orosz tárgyalások után a helyszínről. A tárgyalásokat Putyin döntésének megfelelően folytatják majd.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában, 2025. augusztus 15-én Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Zelenszkij szerdai nyilatkozata szerint az Egyesült Államok felülvizsgálta az Oroszországgal folytatott háború befejezésére vonatkozó tervét, amely mostantól a frontvonal befagyasztását írja elő, és az ukrán csapatokat sem kell kivonni Donbaszból. A terv nem tér ki a területi kérdésekre, de demilitarizált és szabad gazdasági övezetekről is szó van benne.

A szóvivő reagált Zelenszkij újévi beszédére is, amelyben az ukrán elnök Putyin haláláról beszélt. „Bárcsak meghalna, gondolhatja magában mindegyikünk. De amikor Istenhez fordulunk, természetesen valami nagyobbat kérünk. Békét kérünk Ukrajnának, harcolunk és imádkozunk érte. Megérdemeljük a békét" – mondta az elnök.

Peszkov szerint a beszéd furcsa volt, Zelenszkij „kulturálatlanul, haragosan viselkedett. Olyan volt, mint egy nem teljesen épelméjű ember”, és szerinte még az is felmerül, hogy képes-e épeszű döntéseket hozni. (MTI, Euronews)