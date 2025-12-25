Szabálytalanságok miatt részlegesen megsemmisítették a Bosznia Szerb Köztársaságban tartott elnökválasztás eredményét

A boszniai választási bizottság részlegesen megsemmisítette a Boszniai Szerb Köztársaságban tartott előrehozott elnökválasztás eredményét – írja az MTI.

A választási bizottság döntése megváltoztathatja a november 23-án tartott választást kimenetelét, amit elenyésző többséggel az Orbán Viktorral szoros baráti kapcsolatot ápoló, szeparatista Milorad Dodik által támogatott Sinisa Karan és a Bosznia Szerb Köztársaság kormányzókoalíciója nyert.

Karan a szavazatok 50,39 százalékát, ellenfele, Branko Banusa pedig 48,22 százalékát kapta a hivatalos eredmények szerint. A két jelölt között kevesebb mint tízezer szavazat a különbség.

A háború utáni Bosznia-Hercegovina két entitásból áll: a Szerb Köztársaságból és a horvát–bosnyák többségű Föderációból, amiket egy gyenge központi kormányzat köt össze. Az Orbán Viktorral szoros baráti kapcsolatot ápoló, szeparatista Milorad Dodikot februárban elítélték, mert megszegte az alkotmánybíróság és a nemzetközi békeküldött döntéseit, ami a legsúlyosabb politikai válságot váltotta ki Boszniában a harminc évvel ezelőtt véget ért délszláv háború óta.

Dodik többször elutasította az ítéletet, de októberben váratlanul hűséges szövetségesét nevezte ki ideiglenes utódjául, és hatályon kívül helyezett több, korábban a parlamentben elfogadott szeparatista törvényt. Néhány nappal később az Egyesült Államok feloldotta a Dodik, szövetségesei és családtagjai ellen korábban bevezetett szankciókat, és ezt Bosznia „stabilizálása” felé tett lépésként méltatta. Dodikot augusztusban fosztották meg elnöki tisztségétől, de azóta is többször járt Budapesten, míg Orbán Viktor úgy kommentálta a Dodik elleni ítéletet, hogy azért ítélték el, mert „nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek”.

Sinisa Karan (b) és Milorad Dodik (j) Fotó: ELVIS BARUKCIC/AFP

Az ellenzék már a választás napján csalással vádolta a kormánykoalíciót. A választási bizottság (CIK) december elején rendelte el a szavazatok újraszámlálását több mint száz szavazóhelyiségben az összesen mintegy 2160 közül. Szerdán bejelentették, hogy 17 város 136 szavazóhelyiségben, közöttük az északi Dobojban, a keleti Zvornikban, az északnyugati Laktasiban, Dodik szavazókörzetében megsemmisítik az eredményt.

Miso Krstovic, a választási bizottság képviselője szerint számos szabálytalanságot tapasztaltak az előrehozott választáson. „Az ezekben a szavazóhelyiségekben leadott voksokat elemezve megállapítottuk, hogy (a szabálytalanságok) alkalmasak voltak a választás eredményének befolyásolására” – mondta Jovan Kalaba, a CIK elnöke. A választási bizottság döntése nem végleges, a bíróságon még fellebbezhetnek ellene. Ha jóváhagyják, a CIK újabb szavazást rendez az érintett szavazóhelyiségekben.