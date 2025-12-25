Tyúkól #58: Bejglikóma töltött káposztához – ez zsibbaszt minket mostanában

Ez is eljött: a karácsony és az év vége. Az köztudott, hogy mi elég karácsonymániásak vagyunk, vártuk is az ünnepet, a pihit(?), a kaját, a mindent, ami ehhez tartozik, de rettenetesen elfáradtunk idén.
Ezért 2025 utolsó adásában olyan dolgokról beszélgettünk, amik zsibbasztottak minket a pörgésben, amik egy hosszú és olykor nyomasztó munkanap után elterelték a figyelmünket a valóságról (Tiktok, khm…). Össze is szedtünk pár példát, hátha kedvet kaptok ti is, elárultuk, miért rajongtunk elképesztően most, és 12 éves korunkban, és várakozásokkal telve nézünk 2026 felé, amikorra ugyan nem fogadtunk meg ünnepélyesen semmit, de azt azért egy kicsit igen, hogy Zsuzsi elhasználja a felhalmozott sminkcuccait.
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ebben az évben is, bízunk benne, hogy jövőre is velünk tartotok!
A magyar piacra is betörő Primark a ruhaboltok saját márkás teje. Fast fashion, kézzel varrt flitterek, vér és verejték, variációk tudatosságra, és az ikonikus Doktor House adás, amiben valakit majdnem megölt a saját gatyája. Nyald meg a pólód, és megtudod, miből van: a textilipar bugyraiban kalandozunk a legújabb Tyúkólban.
Óriási divat lett a kötés és a horgolás, de miért is olyan jó ez nekünk? Lelassít? Kikapcsol? Tornáztatja az agyat? A jó hír, hogy mindet egyszerre, kivéve, ha valakit bosszant, hogy elszámolja a sorokat. Kremmer Sárival beszélgettünk az őszi-téli kuckózós divathobbikról.
Az unboxing videók soha nem mennek ki a divatból, időről időre mégis felpörgeti őket egy-egy trend – most éppen a Labubuk. De miért imádjuk őket?