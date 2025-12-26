„Engem idén a köztársasági elnök gyakorlatilag tönkre tett” – állítja Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója

„A jó szó ellenséggé vált, a tenni akarás bűn lett, a jobbító szándékú kritika üldözendővé vált” – írta Sulyok Tamásról kommentben Szántó Georgina, a köztársasági elnök volt kommunikációs igazgatója pénteken, nem sokkal azután, hogy közzétették az államfő karácsonyi beszédét. „Engem idén a szeretetet oly nagyon hirdető volt főnököm, a köztársasági elnök gyakorlatilag tönkre tett. Innen szép felállni” – indította a posztot Szántó.

„Hamarosan közzé teszem emlékeim arról a másfél évről, amely alatt már köztársasági elnökként igyekeztem védeni őt és a szebbik arcát mutatni. Nem kért belőle. Az volt a mottója: »Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?«. Mondta ezt arra, hogy a féktelen pénzköltés, a felduzzasztott létszámokkal utazó delegációk, a szociális érzéketlenség állandó kritikusa voltam.”

Szántó Georgina azt írta, mindennek szellemében érdemes meghallgatni a karácsonyi beszédet. Régóta le akarta mindezt írni, állítja a kommentekben, de félt, „mert a rendszer lejárat mindenkit, aki meg mer szólalni. De már nem érdekel. Állok elébe bárminek.” Későbbi azt is írta, hogy nyilván lesz ebből baja. „Sok-sok hazugság, mindenféle kitalált dolgok. Nem érdekel. Nekem ez már annyira nyomta a lelkem, hogy ha tovább viszem magammal, akkor agyonnyom.”

Ezt még kiegészítette azzal, hogy nagyon megviselte a közös munka. „Én erről az emberről tényleg jót hittem. Ezért védtem tűzön-vízen át, amikor támadták. S leginkább azért, mert a lojalitás számomra nem eldöntendő kérdés, ha valaki/valami (például egy ügy) mellé elszegődtem. Nekem ez becsületbeli ügy” – fogalmazott, hozzátéve, az mentette meg a meghasonulástól, hogy Sulyok nem kért a jobbító szándékából.

Poloskázós kommunikációs igazgató

Szántó Georgina már az Alkotmánybíróságon is együtt dolgozott Sulyokkal – amikor az a testület tagja, illetve elnöke volt. Majd idén tavasszal azzal került a hírek szereplői közé, hogy „Telex selejt” címzéssel tett közzé indulatos Facebook-bejegyzést, azt egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrálva. A lapot azzal vádolta, hogy „össze-vissza hazudozik”.

Akkoriban beszélt Orbán Viktor arról, hogy átteleltek a poloskák, amivel az ellenzékre is az újságírókra is utalt – bár ezt utólag tagadta.

Szántó idén szeptember elején távozott Sulyok mellől közös megegyezéssel, a felmondás idejére a munkavégzés alól felmentve. Ezt a lépést akkor semmivel sem indokolták.