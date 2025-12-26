Ezt üzeni Sulyok Tamás a magyar embereknek: Az életre fókuszáló figyelem lehetősége mindannyiunk előtt ott áll

„Csak korlátosan tudjuk meghatározni, hogy milyen jövőnk lesz, azt azonban mindig eldönthetjük, hogy figyelmünket a körülöttünk lévő világban inkább a jóra, a szépre, a megbékélésre, vagy ezek ellenkezőire irányítjuk. A felelősséget e döntéséért mindenki maga személyesen viseli” – mondta december 26-án pénteken Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, aki az államfők közül elsőként számolt le az újévi beszéd hagyományával, hogy a karácsonyi beszéd intézményét vezesse be helyette; az idei szövegét csak a többnapos ünnep utolsó napján tették közzé különféle platformokon, köztük a facebookon mozgóképes, a köztársasági elnöki hivatal honlapján írásos formában.

Sulyok ezzel kezdte: „Amikor rohanó, feszültségekkel és háborús borzalmakkal teli világunkban is végre főszerepet kap a békesség, az otthon, a család, és elérkezik a bő kétezer éve közénk született Megváltó világra jövetelének órája.” Szerinte „Magyarország és az egész világ tele van nagyszerű emberekkel, pontosabban olyanokkal, akiket cselekedeteik, hozzáállásuk tesznek igazi példaképekké”. Ilyen emberekkel ő maga is sokszor találkozott, amikor az országban járt-kelt, és amikor a Sándor-palotában látogattak el hozzá.

Sulyok ezen túl megköszönte a katonák, a rendőrök, a bírák, az ügyészek, az ügyvédek, az orvosok, a szociális dolgozók és a pedagógusok munkáját, de kitért a tudósokra, kutatókra és a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóra is. „Mindannyian büszkék lehetünk Kapu Tibor lenyűgöző küldetésére. Örömmel tölthetnek el újabb és újabb sportsikereink. Művészeink, népművészeink, hagyományőrzőink határon innen és túl maradandó értéket teremtenek” – mondta.

„Van tehát honnan merítenünk. Az életre fókuszáló figyelem lehetősége mindannyiunk előtt ott áll” – állapította meg a köztársasági elnök, hozzátéve, hogy „tiszteljük egymásban Isten képmását”, és szeressük a hazánkat.