Még csak karácsonynál járunk, de 2026 első világbajnokságán máris annyi volt a nagy pillanat, mint égen a csillag

Három nap pauza szombat délután a holland Wesley Plaisier és a lengyel Krzysztof Ratajski meccsével folytatódik a brit fővárosban 2026 első világbajnoksága. Minden évvége/éveleje legszórakoztatóbb sporteseménye – miszerint a PDC darts-vb – ahogy általában, ezúttal is bőven hozott izgalmakat, érdekességeket, mókát és drámát a december 11-ei első nap óta, és a java tényleg ezután jön.

Mint témába vágó előző cikkemben is írtam, 128 fős mezőny állt starthoz a hagyományos helyszínen, a londoni Alexandra Palace-ban, karácsonyra 32-en maradtak talpon közülük. A dicsőségen túl az 1 millió fontos összdíjazásért is küzdő dartsosok nem fukarkodtak a meglepetésfaktorral, a 32 kiemelt közül 17 már kiesett. A búcsúzók közt korábbi világbajnokokat is találunk, és nemcsak olyanokat, mint a mostanában gyengébben teljesítő Raymond van Barneveld, Michael Smith vagy Peter Wright – kiszállt a buliból a végső győzelemre esélyesnek tartott Gerwyn Price is.

A további elbukott sztárok közt van az egyaránt top 10-es Danny Noppert és James Wade, ők a torna eddigi legizgalmasabb meccsein kényszerültek megadni magukat, előbbit a szinte ismeretlen debütáns, Justin Hood, utóbbit a villámkezű örök ígéret, Ricky Evans intézte el ráadásos döntő szettben. Nem folytathatta továbbá egy árva nő sem, ötük közül csupán az általam Luke Littler-verésre is képesként bemutatott Beau Greaves bírt szettet nyerni – a többiek 0-3-mal zártak –, de Daryl Gurney 3-2-vel őt is legyűrte.

Végül, de nem utolsó sorban: tisztességgel helytállt a magyar Kovács Patrik is, mert bár szettet ő sem hozott Callan Rydz ellen, volét 180-as köre, szép kiszállói, erős legjei, vállalható átlaga szintén, ahhoz képest, hogy egy honfitársunk közel két évtized után először járt az Alexandra Palace-ban, egyáltalán nem kell szégyenkeznie.

Szombattól tehát a legjobb tizenhat közé jutásért mennek a meccsek, ebben a körben extra nagy rangadók nem lesznek. Az első számú esélyes, a címvédő Luke Littler az osztrák Mensur Suljoviccsal játszik este, míg a második számú, Luke Humphries vasárnap lép színpadra Gabriel Clemens ellen. Még két dartos volt roppant meggyőző: a másodjára 108-as átlag fölött dobó Európa-bajnok, Gian Van Veen a lett Madars Razmával, a kétszeres világbajnok Gary Anderson a holland Jermaine Wattimenával folytatja. És van még valaki, akiről nem lenne ildomos megfeledkezni: a háromszoros világbajnok – egyben tavalyi döntős – Michael Van Gerwen sem dob rosszul, hogy tudja-e tartani a lépést az előbb említett spílerekkel, az legközelebb szombaton késő este derülhet ki, akkor a Wright-verő német, Arno Merk állítaná meg őt.

Mindazonáltal a világbajnokságon máris annyi volt a nagy pillanat, mint égen a csillag – mást ne mondjak, 9 darab big fishnél, azaz 170-es kiszállónál járunk –, és bár 9 nyilas leg még egy sem akadt, így is van mit listáznunk és megmutatnunk az alábbiakban.