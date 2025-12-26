Ukrajna orosz olaj- és gázipari üzemeket lőtt brit rakétákkal és ukrán drónokkal

Ukrajna azt állítja, hogy brit rakétákkal eltalált egy fontos orosz kőolaj-finomítót. Az ukrán vezérkar szerint a Storm Shadow típusú rakéták több robbanást okoztak a rosztovi Novosahtyinszk kőolaj-finomítóban.

Az ukránok szerint a finomító Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajtermék-ellátója volt, dízelt és repülőgép-üzemanyagot biztosított az Ukrajnában harcoló orosz csapatoknak.

Az Egyesült Királyság tavaly engedélyezte az ukránoknak, hogy bevethessék a Storm Shadow rakétákat oroszországi célpontok ellen. Az első légicsapásokat tavaly novemberben hajtották végre a rakétákkal az ukránok.

Egy kiállított Storm Shadow rakéta Londonban Fotó: BEN STANSALL/AFP

Az ukrán titkosszolgálat közlése szerint az ukránok más orosz energiaipari célpontokat is lőttek. Az Ukrajnában gyártott, nagy hatótávolságú drónok eltaláltak egy gázfeldolgozó üzemet a délnyugat-oroszországi Orenburgban, és olajtartályokat találtak el a krasznodari területen található Temrjuk kikötőjében. Az orosz hatóságok közlése szerint két olajtartály gyulladt ki Temrjukban, a tűz körülbelül 2000 négyzetméteren égett.

Az ukrán határtól 1400 kilométerre található orenburgi üzem a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzeme. (via Sky News)