Utolérték Izraelben a nagy ukrán korrupciós botrány kulcsfiguráját, azt mondja, csúnya médiakampány zajlik ellene

külföld
„Az ügyem kilencven százaléka koholmány. A média megtett bűnbaknak. Az egész egy óriási médiatámadás” – állítja az ukrajnai korrupciós botrány kulcsfigurája, a Timur Mindics nevű üzletember.

Az Ukrajinszka Pravda újságírója egy izraeli strandon csípte el a hazájában körözés alatt álló milliárdost, aki azonban nem akarta kommentálni az ellene folyó büntetőeljárást, arra hivatkozva, hogy az jelenleg is folyamatban van.

„Idővel minden kiderül. Jermakkal régen találkoztam, Zelenszkijjel is régen beszéltem. Sajnos az elnöksége alatt ritkán kommunikáltunk. Most egyáltalán nem kommunikálunk” – állította.

Timur Mindics neve az energetikai szektorban feltárt korrupciós botránnyal összefüggésben került elő. Az üzletember társtulajdonosa volt a Kvartal '95 szórakoztatóipari vállalkozásnak is, amely révén Volodimir Zelenszkij elnök korábban ismert lett.

Andrij Jermak a korrupciós botrány másik kulcsszereplője, Zelenszkij elnöki irodájának volt vezetője, neki november végén kellett mennie, miután a hatóságok házkutatást tartottak nála. Jermak volt az ukrán kormányzat legerősebb embere, akit az európai diplomaták sem néztek jó szemmel.

Nyáron Zelenszkij hivatala és a kijevi parlament megpróbálta megszüntetni a NABU és a SZAP, a két korrupcióellenes intézmény függetlenségét – amelyek a Mindics-ügyben is nyomoznak –, és a főügyész felügyelete alá helyezni azokat.

A lépés egybeesett a hírekkel, amelyek szerint a korrupcióellenes szervek az elnök belső köreit vették célba, és ennek olyan rossz volt az optikája, hogy a történtek jelentős kormányellenes utcai tüntetésekhez vezettek.

November elején a szervek akciókat hajtottak végre az energetikaipart behálózó bűnszervezetek ellen, így házkutatást is tartottak a Mindicshez köthető ingatlanokban, ahol dokumentumokat, eszközöket és nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le. (Meduza)

külföld Andrij Jermak Kvartal 95 nabu korrupciós botrány Izrael Volodimir Zelenszkij SZAP mindics ukrajna timur mindics
