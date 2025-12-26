Zelenszkij azt mondja, még ebben az évben találkozik Trumppal, közben az oroszok hevesen támadják Odesszát

December 28-án találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak – írta a Kyiv Independent péntek délután. Az Axios információi szerint a találkozó Floridában lesz, Trump mar-a-lagói birtokán.

„Egy napot sem veszíthetünk. A legmagasabb szintű találkozóról állapodtunk meg Trump elnökkel” – írta friss posztjában Zelenszkij, aki szerint „sok minden eldőlhet az új év előtt”.

Trump korábban azt mondta, akkor hajlandó újra személyesen egyeztetni az ukrán elnökkel, ha közel kerülnek a megállapodáshoz. Az amerikaiak hetek óta tárgyalnak mindkét féllel egy első körben 28, azóta 20 pontosra szűkített békemegállapodásról.

Fotó: TOM BRENNER/AFP

A tervezet jelenlegi tartalma szerint az Egyesült Államok és Európa a NATO-n kívül, de garantálná Ukrajna biztonságát Oroszországgal szemben, szankciós és katonai szinten is. A zaporizzsjai atomerőmű jövője még eldöntetlen, de a legnagyobb problémát továbbra is donbaszi területek sorsa jelenti.

Az Axios amerikai forrásai szerint Zelenszkij ragaszkodik egy bizonyos mértékű orosz visszavonuláshoz, illetve népszavazással döntené el a szóban forgó területek jövőjét. A források arról is beszéltek, hogy az oroszok beleegyeztek a fegyverszünetbe az erről szóló népszavazások idejére.

Miközben Floridában az oroszok az amerikaiakkal, közvetve az ukránokkal tárgyalnak, addig Odesszában újabb dróntámadásokat hajtottak végre karácsony este és szombat hajnalban. A támadások az energetikai és vasúti infrastruktúrát, valamint a kikötőket vették célba. Az utóbbi hetek támadásai arra utalnak, hogy Oroszország el akarja vágni az tengeri exportra támaszkodó Ukrajnát a Fekete-tengertől.

Az ukránok által közzétett felvétel az odesszai támadások okozta károkról Fotó: HANDOUT/AFP

Odesszában és környékén gyakoriak az áramkimaradások, egyes területek pedig az úthálózatok bombázása miatt teljesen elszigetelődnek. Az ukrán kormány szerint „Oroszország terrorja ellenére Ukrajna logisztikai rendszere továbbra is működik”.

Közben az ukránok drónokkal és – többek között brit – rakétákkal lövik az orosz energetikai infrastruktúrát.