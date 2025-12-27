444 kalendárium #27: Tovább nyomoztunk az öt halálos áldozatot követelő ralibaleset ügyében

Lassan két éve már, hogy öt ember halt meg az Esztergom-Nyerges ralin, amikor egy autó a nézők közé csapódott. Az ügy máig nincs megnyugtatóan feltárva. Tóth-Szenesi Attila idén is több cikkben foglalkozott a tragédiával.
Megszereztük a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) titkosított jelentését. Eszerint a nézők olyan területen szurkoltak, ahol nem lett volna szabad állniuk. Kérdéses volt, hogy kinek kellett volna a nézőket távozásra szólítani.
Beszéltünk Aradi Gergellyel, aki a 12 éves lányát és a gyermekei édesanyját vesztette el a balesetben. Nem tudja elfogadni, hogy az MNASZ, miközben a nyomozásra hivatkozva minden kérdéstől elzárkózik, az elejétől kezdve azt mondja: a nézők a hibásak, mert rossz helyen álltak.
Arról is írtunk, hogy a tömegszerencsétlenségbe torkolló raliverseny rendezőjének, az Arrabona Rally Club SE-nek a szövetség 6 481 000 forintot szavazott meg támogatói szerződés alapján.
Birtokunkba került a tavalyi Esztergom-Nyerges ralin történt szerencsétlenség szövetségi vizsgálata.
Aradi Gergely a tragédia évfordulója körül érezte magát először felkészültnek arra, hogy elkezdjen foglalkozni a baleset körülményeivel. Sok mindent nem ért, a fő célja az, hogy ne járjon úgy senki, ahogy ő, ne veszítse el a családját csak azért, mert kimennek egy raliversenyre.
Az Arrabona Rally Club SE tartozott a biztosítást végző mentőknek, a sportbíróknak, a CB-rádiókat biztosító cégnek. Szujó Zoltán sportszövetségi elnök szerint amit mérlegelni kellett, az morális kérdés. Az ügyészség a szerencsétlenség miatt egy embert gyanúsított meg, ő panasszal élt, de azt elutasították.