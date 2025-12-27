Az egész benzinkutat szétrombolta az ATM-et vonóhorogra akasztó két balfék rabló, majd egy kanyarban elhagyták az egész cuccot

Látványos, de tökéletesen eredménytelen támadást vett fel karácsony este a biztonsági kamera egy texasi benzinkúton. Az akció után a boltból nem sok maradt, a feketeruhás, maszkos rablók azonban úgy sem voltak képesek hozzájutni a zsákmányhoz, hogy a teljes berendezésen túl a kútnál álló autókat sem kímélték menet közben.

A december 24-i éjszakai támadáshoz egy Dallasban lopott SUV-ot használtak, ezzel érkeztek hajnal négy körül a benzinkúthoz. Miután berongyoltak a boltba, az egyik férfi egy, a másik végén a kocsi vonóhorgára rögzített fémkábelt erősített a benti bankautomatához, körbetekerve-beleakadva közben az édességes polcokba is.

A leglátványosabb pont ugyan az, amikor a társa nagy gázt adva kirántja az üzletből az ATM-et, de az igazi burleszk csak ekkor kezdődött.

A rablók a bankautomatát a kocsi után a jelek szerint végig a kábelen akarták magukkal vonszolni. Azon kívül, hogy ez valamivel nagyobb csörömpöléssel járhatott, mint a macska, akinek konzervdobozokat kötnek a farkára, már az első kanyarban letaroltak egy parkoló kocsit. Bár keresztülvergődtek a kúton, de itt véget is ért az eleve ki sem bontakozó hepiend: a bankautomata pár kanyarral később leesett, a rendőrök az út mellett találták meg. Nem sokkal messzebb a lopott pick-up is ott állt magára hagyva. A rablókat a texasi rendőrség továbbra is keresi.