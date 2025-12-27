Az iráni elnök szerint az Egyesült Államok, Izrael és európai országok „totális háborút” folytatnak hazája ellen

Az Egyesült Államok, Izrael és európai országok „totális háborút” folytatnak Irán ellen – jelentette ki egy interjúban Maszúd Peszeskján iráni elnök. „Ez a háború szörnyűbb, mint amelyet Irak indított ellenünk, de mindenképpen összetettebb” – tette hozzá az elnök, utalva az 1980-88 közötti iraki–iráni háborúra, amelynek több százezer halálos áldozata volt.

Maszúd Peszeskján, iráni elnök
Fotó: IRANIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Nyilatkozatának előzménye, hogy Franciaország, Nagy-Britannia és Németország szeptember végén kezdeményezte, hogy állítsák vissza Irán ellen nukleáris programja miatt az ENSZ büntetőintézkedéseit. Donald Trump viszont októberben úgy nyilatkozott, hogy Washington kész megállapodni Iránnal, ha Teherán is nyitott erre.

Teherán és Washington több tárgyalást is tartott az iráni atomprogramról, mielőtt júniusban Irán és Izrael 12 napos háborút vívott egymással, amelybe az Egyesült Államok is bekapcsolódott. A nyugati országok szerint félő, hogy Irán atombombát akar előállítani, Irán azonban ezt tagadja, és azt hangoztatja, hogy nukleáris fejlesztései békés célokat szolgálnak. (MTI)

