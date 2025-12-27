Azonosítatlan drónok miatt órákra lezárták a hannoveri repülőtér feletti légteret

Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér – közölte a repülőtér szóvivője.

A péntek esti korlátozás 21:47 és 0:16 között volt érvényben, ami jelentős fennakadásokat okozott a légiforgalomban. Hét érkező járatot átirányítottak más repülőterekre, köztük Paderbornba, Brémába, Düsseldorfba és Frankfurtba. Két további járat nem tudott leszállni Hannoverben, ezért az onnan induló szombati járataikat is törölték, ezek Frankfurtba és Párizsba mentek volna.

A Hannoverische Allgemeine Zeitung (HAZ) napilap szerint először egy közeli modellrepülőtér térségében észleltek egy drónt kb. 80 méteres magasságban, majd kb. egy órával később legalább két drón megközelítette a hannoveri repülőteret.

A török határőrség drónja a török-iraki határnál 2018. május 21-én. Illusztráció: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency

Legutóbb novemberben zárták le a hannoveri repülőteret drónészlelés miatt, akkor 45 percig tartott a korlátozás. Az elmúlt hónapokban több német repülőtéren is fennakadásokat okoztak az engedély nélküli drónreptetések. Bár felmerült a külföldi érintettség lehetősége is, erre vonatkozóan eddig nem hoztak nyilvánosságra bizonyítékokat.

Holger Münch, a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) vezetője december elején közölte: Németországban az idén eddig több mint ezer gyanús drónrepülést regisztráltak. Ezek leggyakrabban katonai létesítmények vagy repülőterek környezetét érintették, de célponttá váltak más kritikus infrastruktúrák is, például védelmi ipari vállalatok és kikötők. Münch szerint a drónok üzemeltetőinek azonosítása és kihallgatása bonyolult eljárás, ezért sok esetben nem lehet egyértelműen megállapítani, mi állhat a reptetések hátterében. (MTI)