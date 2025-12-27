Erre figyel a világ 2026-ban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Tavalyi, a világ 2025-ös kilátásait elemző cikkünkben arról írtunk, hogy az év sorsfordító és történelmi jelentőségű lehet. 2025 végéről visszatekintve egyértelmű, hogy így is lett. Egy éve még nem volt világos, hogy a második Trump-ciklusban merre fordul a – szabad – világ vezető hatalma, és ez milyen hatással lesz minden egyébre. Most már az.

2025-ben ha nem is lett teljesen vége, de a II. világháború után kialakult nemzetközi rendszer alapjaiban megváltozott. Talán az amerikai fordulat nélkül is megtörtént volna valamikor ez a változás, de az alaposan rásegített. 2025-ben évtizedes, Amerika-centrikus szövetségek bomlottak fel nem csak Európában, hanem például Indiában is.

A világ 2026-ban nem fog visszazökkenni a korábbi kerékvágásba, viszont egyre egyértelműbb jeleit láthatjuk majd annak, hogy a távolabbi jövőben mi vár ránk. Talán választ kapunk az előző rendszer által megoldatlanul hagyott, illetve az annak elmúlásával felmerült, több esetben az egész világ sorsát meghatározó kérdések egy részére is.

Magyar jövő

Ez a cikk nem belpolitikával foglalkozik, 2026 viszont azon ritka évek egyike lesz, amikor a világ Magyarországra is figyel. Nem véletlen, hogy például az Economist közeljövő-elemző cikkei közt is van egy, ami a várható magyar eseményeket, és azok az ország határain túlmutató hatását taglalja.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Moszkvában, 2025 november 28-án Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko/MTI/MTVA