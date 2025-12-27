Hétvégi olvasnivalók radikális változásokról és cukormázas sorozatokról

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hét legfontosabb cikkeivel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.

Belföld

Orbán nyíltan beszélt arról, hogy majd a kampány vége felé fogják „megtámadni” a politikai ellenfelüket. A közéleti pletykák kínos videókról szólnak. Egy utolsó pillanatos közéleti „atombomba” a pártnélküli szavazóknak szólhat – de olyat is láttunk már, hogy egy ilyen bomba besül.

Fotó: Bankó Gábor/444

Gulyás Gergely azt állítja, hitelt érdemlőnek találja az Indexen bemutatott – nyilvánvalóan teljesen kamu – Tisza-adótervet. A börtön elől Izraelbe szökött egykori MSZP-s terézvárosi alpolgármester, Fürst György ügyéről is tovább faggattuk a minisztert az év utolsó Kormányinfóján.

Gulyás hosszan bírálta a Tisza Világ appot letöltő bírókat, és elmondta, miért osztogatták a Bors kiadványát a szegedi gyűlésen.

A hét a kamionosok tüntetésével indult a fuvardíjak ellen, a szakszervezetet alapító szervezők szerint a megmozdulás sikeres volt, Lázár János ugyanakkor azt írta, hogy elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió falusi vagy kisvárosi ember kárán akarjon spórolni egy kamionos.

Fotó: Németh Dániel/444

Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést, mondja Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója. A gazdaságkutató szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.

PADME: 270 milliárd forint úszott el, és amikor átvették, csak 9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában.

Palócz Éva Fotó: Bankó Gábor/444

Magyarország 300 felzárkózó településének egyike a Balatonhoz közeli Zalakomár. A rendszerváltás idején a környékbeli munkalehetőségek megszűntek, a bűnözés mindennapos volt. A zalakomári helyzettel a Máltai Szeretetszolgálat két munkatársa, Horváthné Ács Aletta és Stankovics Erika ismertetett meg minket pár nappal karácsony előtt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Nehéz ezt másképp érteni, mint hogy mostantól ráeresztették a spekulánsokat a földekre – mondta a 444 kérdésére egy falugazdász arról, hogy december 24-től az is vehet termőföldet, aki nem akarja művelni, hanem haszonbérbe adná. A Fidesz-frakció és a parlamenti szakbizottság fideszes elnöke hallgat.

Mezőgazdasági gépek a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow rendezvényen Mezőfalván a megnyitó napján, 2024. június 5-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Magyar Nemzet a karácsonyi nagyinterjúban megkérdezte Orbán Viktortól, mire a legbüszkébb az elmúlt 16 év kormányzásából, Magyar Péter pedig arról mesélt egy bulvárinterjúba, hogy az édesanyja is óvta attól, hogy bemenjen a Partizánba interjút adni. A fideszesek az ünnepek alatt sem kapnak felmentést a központból, a karácsonyfa mellett is meg kell nyerni minden percet.

Sulyok Tamás karácsonyi beszédében azt üzente a magyaroknak, hogy “az életre fókuszáló figyelem lehetősége mindannyiunk előtt ott áll”. Üzenetét árnyalta, hogy egykori kommunikációs igazgatója arról posztolt, hogy 2025-ben volt főnöke gyakorlatilag tönkretette. Szántó Georginát meg is kerestük, hogy miért kommentelt, de azt is elmondta, mit értett Sulyok Tamás féktelen pénzköltése alatt.

Külföld

2025-ben ha nem is lett teljesen vége, de az 1945 után kialakult nemzetközi rendszer alapjaiban megváltozott. A világ 2026-ban nem fog visszazökkenni a korábbi kerékvágásba, viszont egyre egyértelműbb jeleit láthatjuk majd annak, hogy a távolabbi jövőben mi vár ránk. Ukrajnától Venezueláig és Tajvantól Washingtonig, erre figyel a világ 2026-ban.

Fotó: AARON SCHWARTZ - POOL VIA CNP/dpa Picture-Alliance via AFP

A héten Oroszország fokozta az Odessza elleni támadásokat, a cél az lehet, hogy Ukrajnát elvágják a Fekete-tengertől. Karácsonykor is több megyében öltek meg ukránokat orosz légicsapások. Vlagyimir Putyin küldött egy táviratot Donald Trumpnak, a személyes találkozó nincs tervben. Ellenben Volodimir Zelenszkij vasárnap találkozik Trumppal, hogy a körvonalazódó húszpontos béketerv részleteiről egyeztessenek – erről egyébként az ukrán elnök népszavazást is tartana.

Az orosz állami média olyan ukránellenes karácsonyi videót készített, hogy csoda, hogy nem a Fidesz találta ki.

Fotó: TOM BRENNER/AFP

A fehérorosz elnök-diktátor ahol tud, segít, és mindent elkövet, hogy Donald Trump kedvében járjon. Legutóbb 123 politikai foglyot engedett szabadon, amiért az USA-tól is kapott valami fontosat, és az emigráns ellenzéket is megbillentette.

Egymillió újabb Epstein-dokumentum került elő, az igazságügyi minisztérium szerint a feldolgozásuk „még néhány hetet” vehet igénybe. Az egyik új dokumentum szerint Trump nyolcszor utazott a szexuális bűnöző magángépén. A folyamatosan publikált, több ezer oldalnyi anyagban több száz utalás szerepel Epstein egykori barátjára, az Egyesült Államok elnökére. Trump szerint az akták nyilvánosságra hozatalával olyanoknak is sérülhet a jó hírneve, akik csupán „ártatlanul találkoztak” Epsteinnel.

Egy már korábban nyilvánosságra hozott fotó Trumpról és Epsteinről Fotó: HANDOUT/AFP

Ez volt a radikális változások éve – külpolitika 2025-ben, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal. Donald Trump visszatérésével elkezdett összekuszálódni a világrend, amiben eddig éltünk. Honnan hova jutott el a világ egy év alatt? Van-e mesterterv? Mi várható 2026-ban? Évösszegző beszélgetés szakértőinkkel.

Kult

Jézus mint kegyetlen nőcsábász, József mint nevelőszülő, Mária mint bizonytalan anya – és egy 21. századi menyasszony, akinek ez a család az élete részévé válik. Halász Rita regénye nem provokálni akar, de rávesz a bibliai történet újragondolására.

Halász Rita Fotó: Borovi Dániel

Solvej Balle 30 éven át dolgozott a regényfolyamán, ami egy újra és újra ugyanarra a napra ébredő nő történetéről szól. 2020-ban magánkiadásban jelent meg, és az egyik legnagyobb irodalmi szenzáció lett belőle. Az első két kötet már magyarul is olvasható.

Solvej Balle Fotó: JUDIT NILSSON / SVD/TT News Agency via AFP

Akinek kedves az idegrendszere, az mindenképpen óvakodjon ezektől a karácsonyi filmektől. Michelle Pfeiffer és Alicia Silverstone B kategóriásak lettek, és Rowan Atkinson is visszatért egy hosszú szerencsétlenkedés kedvéért.

Fotó: YouTube

Cukormázba és klisépralinéba fulladt az egyik legjobb karácsonyi sorozat. Megjelent a harmadik évada a norvég, nemzetközi szinten is népszerű sorozatnak, a Home for Christmasnek, aminek első két évadát mi is szerettük. A mostani viszont óriási csalódás, pedig Johanne, a szingli ápolónő története ennél többet érdemelt volna.

Fotó: Netflix

Alkotói szabadságáról két nagyon erős darabbal tért vissza az Örkény Színházba Gálffi László, a Szerelemmel és A Darvassal. A 444-nek adott interjúban Gálffi László a példamutató emberi tartásról, a színpadon kijátszott magányról és arról beszélt, hogyan vészeli át a reménytelenséget és hiábavalóságot.

Fotó: Bankó Gábor/444

Hetven éve, 1955. december 25-én mutatták be az Egy pikoló világos című filmet. A legsötétebb kommunista évek után ez volt az egyik első újhullámos film, volt benne őrületbe vivő jazz és jampeckedés a Kéményseprő Étteremben.

Tápszergyártó megbízásából marketingcég igazolt le gyerekpszichológusokat és egy Grammy-díjas zenészt, hogy összerakják a tökéletes gyerekboldogító zenét. De számít-e mindez, ha a végeredmény az lett, hogy a hathónapos gyerek már nem üvölt az autóban?

Ezek voltak a legnézettebb Jeti Mozi filmek: Idén tíz dokumentumfilmet mutattunk be, amelyek együtt 1,2 millió megtekintést hoztak, és összesen 270 ezer órára szegezte a nézők tekintetét a képernyőre.

Videó

Karácsony előtti hétvégén néztük meg: miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, és miket tapasztaltak eddig? Hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban – többek között erről kérdeztük a vásárlókat.

Sport

Még csak karácsonynál járunk, de 2026 első világbajnokságán máris annyi volt a nagy pillanat, mint égen a csillag. 32 kiemeltből 17 már kiesett, volt 9 darab big fish, és bár 9 nyilas leg még nem, így is van mit listáznunk. A karácsonyi szünet után szombaton megy tovább a darts-vb.

Fotó: John Walton/PA Images via Reuters Connect

Podcast

Van, aki pihen karácsonykor, más pedig mostanra már annyira kimerült, hogy nincs más választása. Bízunk benne, hogy az adás erejéig maximum köttök, horgoltok, valami mást kézműveskedtek, de legalábbis valami pihenéshez hasonlót csináltok. Bejglikómás Tyúkól!

Illusztráció: Kiss Bence/444

Ünnepi Borízű, kínai bejglirecept-melléklettel! Korrupt sportvezetők karácsonya. Mága és a taó. A Brunello Cuccinelli szennyes titkai. Kézilabda az Antarktiszon. Életveszély a körúti biciklisávban. A magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.