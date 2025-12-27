Hétvégi olvasnivalók radikális változásokról és cukormázas sorozatokról

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hét legfontosabb cikkeivel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.

Most, hogy lassan mindenki átvette, átadta a karácsonyi ajándékokat, keressük a legkínosabb darabokat, szituációkat, amiket az év végén gyűjtésben közölhetünk.

Belföld

Orbán nyíltan beszélt arról, hogy majd a kampány vége felé fogják „megtámadni” a politikai ellenfelüket. A közéleti pletykák kínos videókról szólnak. Egy utolsó pillanatos közéleti „atombomba” a pártnélküli szavazóknak szólhat – de olyat is láttunk már, hogy egy ilyen bomba besül.

Fotó: Bankó Gábor/444

Gulyás Gergely azt állítja, hitelt érdemlőnek találja az Indexen bemutatott – nyilvánvalóan teljesen kamu – Tisza-adótervet. A börtön elől Izraelbe szökött egykori MSZP-s terézvárosi alpolgármester, Fürst György ügyéről is tovább faggattuk a minisztert az év utolsó Kormányinfóján.

Forrás

A hét a kamionosok tüntetésével indult a fuvardíjak ellen, a szakszervezetet alapító szervezők szerint a megmozdulás sikeres volt, Lázár János ugyanakkor azt írta, hogy elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió falusi vagy kisvárosi ember kárán akarjon spórolni egy kamionos.

Fotó: Németh Dániel/444

Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést, mondja Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója. A gazdaságkutató szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.

Palócz Éva
Fotó: Bankó Gábor/444

Magyarország 300 felzárkózó településének egyike a Balatonhoz közeli Zalakomár. A rendszerváltás idején a környékbeli munkalehetőségek megszűntek, a bűnözés mindennapos volt. A zalakomári helyzettel a Máltai Szeretetszolgálat két munkatársa, Horváthné Ács Aletta és Stankovics Erika ismertetett meg minket pár nappal karácsony előtt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Nehéz ezt másképp érteni, mint hogy mostantól ráeresztették a spekulánsokat a földekre – mondta a 444 kérdésére egy falugazdász arról, hogy december 24-től az is vehet termőföldet, aki nem akarja művelni, hanem haszonbérbe adná. A Fidesz-frakció és a parlamenti szakbizottság fideszes elnöke hallgat.

Mezőgazdasági gépek a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow rendezvényen Mezőfalván a megnyitó napján, 2024. június 5-én.
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Magyar Nemzet a karácsonyi nagyinterjúban megkérdezte Orbán Viktortól, mire a legbüszkébb az elmúlt 16 év kormányzásából, Magyar Péter pedig arról mesélt egy bulvárinterjúba, hogy az édesanyja is óvta attól, hogy bemenjen a Partizánba interjút adni. A fideszesek az ünnepek alatt sem kapnak felmentést a központból, a karácsonyfa mellett is meg kell nyerni minden percet.

Fotó: Kontroll/Youtube

Sulyok Tamás karácsonyi beszédében azt üzente a magyaroknak, hogy “az életre fókuszáló figyelem lehetősége mindannyiunk előtt ott áll”. Üzenetét árnyalta, hogy egykori kommunikációs igazgatója arról posztolt, hogy 2025-ben volt főnöke gyakorlatilag tönkretette. Szántó Georginát meg is kerestük, hogy miért kommentelt, de azt is elmondta, mit értett Sulyok Tamás féktelen pénzköltése alatt.

Sulyok Tamás
Forrás: sandorpalota.hu

Külföld

2025-ben ha nem is lett teljesen vége, de az 1945 után kialakult nemzetközi rendszer alapjaiban megváltozott. A világ 2026-ban nem fog visszazökkenni a korábbi kerékvágásba, viszont egyre egyértelműbb jeleit láthatjuk majd annak, hogy a távolabbi jövőben mi vár ránk. Ukrajnától Venezueláig és Tajvantól Washingtonig, erre figyel a világ 2026-ban.

Fotó: AARON SCHWARTZ - POOL VIA CNP/dpa Picture-Alliance via AFP

A héten Oroszország fokozta az Odessza elleni támadásokat, a cél az lehet, hogy Ukrajnát elvágják a Fekete-tengertől. Karácsonykor is több megyében öltek meg ukránokat orosz légicsapások. Vlagyimir Putyin küldött egy táviratot Donald Trumpnak, a személyes találkozó nincs tervben. Ellenben Volodimir Zelenszkij vasárnap találkozik Trumppal, hogy a körvonalazódó húszpontos béketerv részleteiről egyeztessenek – erről egyébként az ukrán elnök népszavazást is tartana.

Fotó: TOM BRENNER/AFP

A fehérorosz elnök-diktátor ahol tud, segít, és mindent elkövet, hogy Donald Trump kedvében járjon. Legutóbb 123 politikai foglyot engedett szabadon, amiért az USA-tól is kapott valami fontosat, és az emigráns ellenzéket is megbillentette.

Fotó: HANDOUT/AFP

Egymillió újabb Epstein-dokumentum került elő, az igazságügyi minisztérium szerint a feldolgozásuk „még néhány hetet” vehet igénybe. Az egyik új dokumentum szerint Trump nyolcszor utazott a szexuális bűnöző magángépén. A folyamatosan publikált, több ezer oldalnyi anyagban több száz utalás szerepel Epstein egykori barátjára, az Egyesült Államok elnökére. Trump szerint az akták nyilvánosságra hozatalával olyanoknak is sérülhet a jó hírneve, akik csupán „ártatlanul találkoztak” Epsteinnel.

Egy már korábban nyilvánosságra hozott fotó Trumpról és Epsteinről
Fotó: HANDOUT/AFP

Ez volt a radikális változások éve – külpolitika 2025-ben, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal. Donald Trump visszatérésével elkezdett összekuszálódni a világrend, amiben eddig éltünk. Honnan hova jutott el a világ egy év alatt? Van-e mesterterv? Mi várható 2026-ban? Évösszegző beszélgetés szakértőinkkel.

Forrás

Kult

Jézus mint kegyetlen nőcsábász, József mint nevelőszülő, Mária mint bizonytalan anya – és egy 21. századi menyasszony, akinek ez a család az élete részévé válik. Halász Rita regénye nem provokálni akar, de rávesz a bibliai történet újragondolására.

Halász Rita
Fotó: Borovi Dániel

Solvej Balle 30 éven át dolgozott a regényfolyamán, ami egy újra és újra ugyanarra a napra ébredő nő történetéről szól. 2020-ban magánkiadásban jelent meg, és az egyik legnagyobb irodalmi szenzáció lett belőle. Az első két kötet már magyarul is olvasható.

Solvej Balle
Fotó: JUDIT NILSSON / SVD/TT News Agency via AFP

Akinek kedves az idegrendszere, az mindenképpen óvakodjon ezektől a karácsonyi filmektől. Michelle Pfeiffer és Alicia Silverstone B kategóriásak lettek, és Rowan Atkinson is visszatért egy hosszú szerencsétlenkedés kedvéért.

Fotó: YouTube

Cukormázba és klisépralinéba fulladt az egyik legjobb karácsonyi sorozat. Megjelent a harmadik évada a norvég, nemzetközi szinten is népszerű sorozatnak, a Home for Christmasnek, aminek első két évadát mi is szerettük. A mostani viszont óriási csalódás, pedig Johanne, a szingli ápolónő története ennél többet érdemelt volna.

Fotó: Netflix

Alkotói szabadságáról két nagyon erős darabbal tért vissza az Örkény Színházba Gálffi László, a Szerelemmel és A Darvassal. A 444-nek adott interjúban Gálffi László a példamutató emberi tartásról, a színpadon kijátszott magányról és arról beszélt, hogyan vészeli át a reménytelenséget és hiábavalóságot.

Fotó: Bankó Gábor/444

Hetven éve, 1955. december 25-én mutatták be az Egy pikoló világos című filmet. A legsötétebb kommunista évek után ez volt az egyik első újhullámos film, volt benne őrületbe vivő jazz és jampeckedés a Kéményseprő Étteremben.

Tápszergyártó megbízásából marketingcég igazolt le gyerekpszichológusokat és egy Grammy-díjas zenészt, hogy összerakják a tökéletes gyerekboldogító zenét. De számít-e mindez, ha a végeredmény az lett, hogy a hathónapos gyerek már nem üvölt az autóban?

Ezek voltak a legnézettebb Jeti Mozi filmek: Idén tíz dokumentumfilmet mutattunk be, amelyek együtt 1,2 millió megtekintést hoztak, és összesen 270 ezer órára szegezte a nézők tekintetét a képernyőre.

Videó

Karácsony előtti hétvégén néztük meg: miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, és miket tapasztaltak eddig? Hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban – többek között erről kérdeztük a vásárlókat.

Forrás

Sport

Még csak karácsonynál járunk, de 2026 első világbajnokságán máris annyi volt a nagy pillanat, mint égen a csillag. 32 kiemeltből 17 már kiesett, volt 9 darab big fish, és bár 9 nyilas leg még nem, így is van mit listáznunk. A karácsonyi szünet után szombaton megy tovább a darts-vb.

Fotó: John Walton/PA Images via Reuters Connect

Podcast

Van, aki pihen karácsonykor, más pedig mostanra már annyira kimerült, hogy nincs más választása. Bízunk benne, hogy az adás erejéig maximum köttök, horgoltok, valami mást kézműveskedtek, de legalábbis valami pihenéshez hasonlót csináltok. Bejglikómás Tyúkól!

Illusztráció: Kiss Bence/444

Ünnepi Borízű, kínai bejglirecept-melléklettel! Korrupt sportvezetők karácsonya. Mága és a taó. A Brunello Cuccinelli szennyes titkai. Kézilabda az Antarktiszon. Életveszély a körúti biciklisávban. A magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.

reggel 4 gulyás gergely fürst györgy sulyok tamás Donald Trump Volodimir Zelenszkij karácsony hírlevél 444 hírlevél orbán viktor Lázár János reggel 4 vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek

Keressük a legkínosabb karácsonyi ajándékokat!

Utálod ByeAlexet, most mégis páros jegy lapul a fiókban? Kiderült, hogy a munkahelyi crushod annyiba se néz, hogy egy márkás tusfürdőt vegyen neked a céges ajándékozásra? Ha találtál már borzalmas, gicces, abszurd ajándékot a fa alatt, küldd el nekünk, had sírjunk kínunkban közösen!

Jelinek Anna, Bódog Bálint
ünnep

Orbán felvillantotta, hogy tartogathatnak valamit a kampány végére a Tisza ellen

Orbán nyíltan beszélt arról, hogy majd a kampány vége felé fogják „megtámadni” a politikai ellenfelüket. A közéleti pletykák kínos videókról szólnak. Egy utolsó pillanatos közéleti „atombomba” a pártnélküli szavazóknak szólhat – de olyat is láttunk már, hogy egy ilyen bomba besül.

Windisch Judit
POLITIKA

„Ilyen dokumentumai vannak a Tisza Pártnak, nekem se tetszenek, látom, önnek se”

Gulyás Gergely azt állítja, hitelt érdemlőnek találja az Indexen bemutatott – nyilvánvalóan teljesen kamu – Tisza-adótervet. A börtön elől Izraelbe szökött egykori MSZP-s terézvárosi alpolgármester, Fürst György ügyéről is tovább faggattuk a minisztert az év utolsó Kormányinfóján.

Botos Tamás, Herczeg Márk
POLITIKA

Gulyás hosszan bírálta a Tisza Világ appot letöltő bírókat, és elmondta, miért osztogatták a Bors kiadványát a szegedi gyűlésen

Gulyás arról beszélt, ki kellene vizsgálni, hogy tényleg letöltötték-e bírók a Tisza Világ appot, hiszen emiatt a bírói függetlenség és a pártatlanság sérülhetett.

Windisch Judit
POLITIKA

A szervezők szerint sikeres volt a kamionostüntetés, hazamennek

A demonstráció rendezői szakszervezet megalakítását tervezik, a tüntetés folytatása pedig attól függ, hogyan reagál a minisztérium a követeléseikre.

Herczeg Márk
közlekedés

Lázár: Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió falusi vagy kisvárosi ember kárán akarjon spórolni egy kamionos

„Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak” – reagált a miniszter a kamionostüntetésre.

Herczeg Márk
közlekedés

„A pénzügyi védőpajzs fedősztori volt, valójában valami másról tárgyalhattak Trumppal”

Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést, mondja Palócz Éva a Kopint-Tárki vezérigazgatója. A gazdaságkutató szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság

PADME: 270 milliárd forint úszott el, és amikor átvették, csak 9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában

Az új vagyonmenedzser, Hegedüs István szerint a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány iszonyatos méretűre dagadt kötelezettségeiből mára 103 milliárdnyit lefaragtak.

Herczeg Márk
bűnügy

„Az ő életükben már nem lesz villany, de majd a gyerekeiében biztosan”

Magyarország 300 felzárkózó településének egyike a Balatonhoz közeli Zalakomár. A rendszerváltás idején a környékbeli munkalehetőségek megszűntek, a bűnözés mindennapos volt. A zalakomári helyzettel a Máltai Szeretetszolgálat két munkatársa, Horváthné Ács Aletta és Stankovics Erika ismertetett meg minket pár nappal karácsony előtt.

Tóth-Szenesi Attila, Bankó Gábor
POLITIKA

„Nem véletlenül nem verte ezt nagydobra a Fidesz” – szakértők a földtörvény módosításáról

Nehéz ezt másképp érteni, mint hogy mostantól ráeresztették a spekulánsokat a földekre - mondta a 444 kérdésére egy falugazdász arról, hogy december 24-től az is vehet termőföldet, aki nem akarja művelni, hanem haszonbérbe adná. A Fidesz-frakció és a parlamenti szakbizottság fideszes elnöke hallgat.

Haász János
gazdaság

A Magyar Nemzet a karácsonyi nagyinterjúban megkérdezte Orbán Viktortól, mire a legbüszkébb az elmúlt 16 év kormányzásából

Spoiler: Orbán olyat választ adott, amit lehetetlen leellenőrizni, vagy hiszünk neki, vagy nem. Az interjúban egyébként a kormányfő eljutott odáig, hogy Európa nem is Putyin miatt készül háborúra, hanem mert hanyatló Nyugat, és így akarja felpörgetni a gazdaságát.

Rovó Attila
POLITIKA

Hiába mondta Magyar Péternek az édesanyja, hogy ne menjen be, mégis bement

Most már nem tud visszafordulni. Másfél órás bulvárinterjú készült a Tisza Párt elnökével.

Gazda Albert
POLITIKA

A fideszesek az ünnepek alatt sem kapnak felmentést a központból, a karácsonyfa mellett is meg kell nyerni minden percet

A szeretet ünnepén sem állhat le a digitális honfoglalás, Lentulai Krisztián még szenteste sem tudja elengedni Magyar Pétert.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Ezt üzeni Sulyok Tamás a magyar embereknek: Az életre fókuszáló figyelem lehetősége mindannyiunk előtt ott áll

Ez a karácsonyról jutott a köztársasági elnök eszébe. Illetve eszébe jutott még Kapu Tibor és Krasznahorkai László is.

Bódog Bálint
belföld

„Engem idén a köztársasági elnök gyakorlatilag tönkretett” – állítja Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója

„Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?” – mondta Szántó Georgina fb-kommentjei szerint az államfő, amikor a „féktelen pénzköltést” kérték rajta számon.

Bódog Bálint
belföld

Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója: Ők nem az emberekért, ők a saját jólétükért gondoltak dolgozni

Szántó Georgina a 444 kérdésére azt válaszolta, féktelen pénzköltésnek tartja, hogy mekkora delegációkkal utazott a köztársasági elnök. „Visszatetsző, ha népes kísérettel odaállítanak különböző helyszínekre abban a reményben, hogy majd mindenki gazsulál nekik” - írta a volt kommunikációs igazgató.

Bódog Bálint
belföld

Erre figyel a világ 2026-ban

2025-ben ha nem is lett teljesen vége, de az 1945 után kialakult nemzetközi rendszer alapjaiban megváltozott. A világ 2026-ban nem fog visszazökkenni a korábbi kerékvágásba, viszont egyre egyértelműbb jeleit láthatjuk majd annak, hogy a távolabbi jövőben mi vár ránk. Ukrajnától Venezueláig és Tajvantól Washingtonig.

Bede Márton
külföld

Oroszország fokozza az Odessza elleni támadásokat, a cél az lehet, hogy Ukrajnát elvágják a Fekete-tengertől

Az ukránok szerint a háború súlypontja átkerülhetett Odesszára. Putyin nemrég azzal fenyegetőzött, hogy megfosztja Ukrajnát a tengerhez való hozzáféréstől, megtorlásként az orosz árnyékflotta hajói elleni dróntámadásokért.

Takács Lili
háború

Karácsonykor is több megyében öltek meg ukránokat orosz légicsapások

Az orosz erők az éjszaka 131 drónnal támadtak, ezek közül az ukrán légvédelem 106-ot tudott lelőni.

Herczeg Márk
háború

Putyin küldött egy táviratot Donald Trumpnak, a személyes találkozó nincs tervben

A Kreml szóvivője reagált Zelenszkij szerdai beszédére is, szerinte olyan volt, mint egy nem teljesen épelméjű ember.

Windisch Judit
külföld

Zelenszkij azt mondja, még ebben az évben találkozik Trumppal, közben az oroszok hevesen támadják Odesszát

Egy napot sem veszíthetünk, mondta, hozzátéve: sok minden eldőlhet az új év előtt.

Bódog Bálint
külföld

Zelenszkij kész népszavazásra vinni a saját, húszpontos béketervét

Az oroszok éjszaka is intenzíven támadták Ukrajnát, négyórás légiriadó Kijevben.

Kolozsi Ádám
külföld

Az orosz állami média olyan ukránellenes karácsonyi videót készített, hogy csoda, hogy nem a Fidesz találta ki

A videón kék-sárga ruhás Mikulásnak öltözött AI-Zelenszkij rabolja el a gyerekek ajándékait.

Herczeg Márk
idióta rekordok

Alekszandr Lukasenko elhatározta, hogy meghódítja Amerikát

A fehérorosz elnök-diktátor ahol tud, segít, és mindent elkövet, hogy Donald Trump kedvében járjon. Legutóbb 123 politikai foglyot engedett szabadon, amiért az USA-tól is kapott valami fontosat, és az emigráns ellenzéket is megbillentette.

Gazda Albert
külföld

Egymillió újabb Epstein-dokumentum került elő, az igazságügyi minisztérium szerint a feldolgozásuk „még néhány hetet” vehet igénybe

„Ügyvédeink éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy elvégezzék a jogilag kötelező anonimizálásokat az áldozatok védelme érdekében” – írta a minisztérium.

Benics Márk
külföld

Egy új Epstein-dokumentum szerint Trump nyolcszor utazott a szexuális bűnöző magángépén

A folyamatosan publikált, több ezer oldalnyi anyagban több száz utalás szerepel Epstein egykori barátjára, az Egyesült Államok elnökére.

Urfi Péter
külföld

Trump szerint az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalával olyanoknak is sérülhet a jó hírneve, akik csupán „ártatlanul találkoztak” Epsteinnel

Trump szerint egyébként az Epstein-üggyel csak a republikánusok óriási sikereiről akarják elvonni a figyelmet.

Takács Lili
külföld
Videó

Ez volt a radikális változások éve – külpolitika 2025-ben, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal

Donald Trump visszatérésével elkezdett összekuszálódni a világrend, amiben eddig éltünk. Honnan hova jutott el a világ egy év alatt? Van-e mesterterv? Mi várható 2026-ban? Évösszegző beszélgetés szakértőinkkel.

plankog, Takács Lili, Takács Márk, Botos Tamás, Takácsy Dorka
video

„Nem terveztem apokrif evangéliumot írni”

Jézus mint kegyetlen nőcsábász, József mint nevelőszülő, Mária mint bizonytalan anya – és egy 21. századi menyasszony, akinek ez a család az élete részévé válik. Halász Rita regénye nem provokálni akar, de rávesz a bibliai történet újragondolására.

Gócza Anita
könyv

Bennragadni ugyanabban a napban, hét köteten át

Solvej Balle 30 éven át dolgozott a regényfolyamán, ami egy újra és újra ugyanarra a napra ébredő nő történetéről szól. 2020-ban magánkiadásban jelent meg, és az egyik legnagyobb irodalmi szenzáció lett belőle. Az első két kötet már magyarul is olvasható.

Horváth Bence
könyv

Akinek kedves az idegrendszere, az mindenképpen óvakodjon ezektől a karácsonyi filmektől

Megnéztem az idei új karácsonyi filmeket és sorozatokat, hogy másnak már ne kelljen. Konklúzió: Michelle Pfeiffer és Alicia Silverstone B kategóriásak lettek, és Rowan Atkinson is visszatért egy hosszú szerencsétlenkedés kedvéért.

Mészáros Juli
FILM

Cukormázba és klisépralinéba fulladt az egyik legjobb karácsonyi sorozat

Megjelent a harmadik évada a norvég, nemzetközi szinten is népszerű sorozatnak, a Home for Christmasnek, aminek első két évadát mi is szerettük. A mostani viszont óriási csalódás, pedig Johanne, a szingli ápolónő története ennél többet érdemelt volna.

Fődi Kitti
FILM

Gálffi László: Ugyanabban vagyunk, vagy talán szomorúbb helyzetben mint 35 évvel ezelőtt

Alkotói szabadságáról két nagyon erős darabbal tért vissza az Örkény Színházba Gálffi László, a Szerelemmel és A Darvassal. A 444-nek adott interjúban Gálffi László a példamutató emberi tartásról, a színpadon kijátszott magányról és arról beszélt, hogyan vészeli át a reménytelenséget és hiábavalóságot.

Windisch Judit
színház

„Bődületes meztelenkedés” a magyar történelem legrövidebb karácsonyi ünnepén

Hetven éve, 1955. december 25-én mutatták be az Egy pikoló világos című filmet. A legsötétebb kommunista évek után ez volt az egyik első újhullámos film, volt benne őrületbe vivő jazz és jampeckedés a Kéményseprő Étteremben.

Tóth-Szenesi Attila
FILM

Laboratóriumban hozták létre a dalt, ami megnyugtatja az összeomló gyerekeket, és az a durva benne, hogy működik

Tápszergyártó megbízásából marketingcég igazolt le gyerekpszichológusokat és egy Grammy-díjas zenészt, hogy összerakják a tökéletes gyerekboldogító zenét. De számít-e mindez, ha a végeredmény az lett, hogy a hathónapos gyerek már nem üvölt az autóban?

Horváth Bence
zene

Ezek voltak a legnézettebb Jeti Mozi filmek

Idén tíz dokumentumfilmet mutattunk be a Jeti Moziban, amelyek együtt 1,2 millió megtekintést hoztak, és összesen 270 ezer órára szegezte a nézők tekintetét a képernyőre.

Fődi Kitti
FILM
Videó

„Az emberek nem tehetik meg, hogy azt teszik a kosarukba, amit szeretnének”

Karácsony előtti hétvégén néztük meg: miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, és miket tapasztaltak eddig? Hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban – többek között erről kérdeztük a vásárlókat.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog
video

Még csak karácsonynál járunk, de 2026 első világbajnokságán máris annyi volt a nagy pillanat, mint égen a csillag

32 kiemeltből 17 már kiesett, volt 9 darab big fish, és bár 9 nyilas leg még nem, így is van mit listáznunk. A karácsonyi szünet után szombaton megy tovább a darts-vb.

Gazda Albert
sport

Tyúkól #58: Bejglikóma töltött káposztához – ez zsibbaszt minket mostanában

Van, aki pihen karácsonykor, más pedig mostanra már annyira kimerült, hogy nincs más választása. Bízunk benne, hogy az adás erejéig maximum köttök, horgoltok, valami mást kézműveskedtek, de legalábbis valami pihenéshez hasonlót csináltok.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Borízű hang #251: Másfél milliós kardigánban az Orczy közvécében [rövid verzió]

Ünnepi különszám, kínai bejglirecept-melléklettel! Korrupt sportvezetők karácsonya. Mága és a taó. A Brunello Cuccinelli szennyes titkai. Kézilabda az Antarktiszon. Életveszély a körúti biciklisávban. A magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast