Lengyelország kétmilliárd euróból épít drónelhárító rendszert a keleti határán

Lengyelország azt tervezi, hogy két éven belül kiépít egy új, drónok elleni védelmi rendszert keleti határai mentén. „Arra számítunk, hogy a rendszer első elemei körülbelül hat hónapon belül, akár ennél is hamarabb működőképessé válnak. A teljes rendszer kiépítése 24 hónapot vesz igénybe” – mondta Cezary Tomczyk, lengyel védelmi miniszterhelyettes a Guardiannek.

Az új légvédelmi rendszert a már körülbelül tíz éve kiépített védelmi vonalhoz fogják igazítani, és magában foglal majd géppuskákat, gépágyúkat, rakétákat és drónzavaró (elektronikai) rendszereket, amelyek közül néhányat csak szélsőséges helyzetben vagy háborúban lehet használni.

A döntés egyik fontos előzménye, hogy szeptemberben több mint egy tucat orosz drón lépett be a lengyel légtérbe. Az incidens miatt repülőtereket kellett lezárni, vadászgépeket riasztottak, és épületek is megrongálódtak, amikor a drónokat lelőtték. Akkor Radosław Sikorski külügyminiszter arról beszélt, hogy a támadásokkal Oroszország azt tesztelte, hogy meddig mehet el anélkül, hogy háborút indítana.

Lelőtt orosz drón darabjaitól megsérült ház a kelet-lengyelországi Wyryki-Wolában Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Azóta Lengyelország felgyorsította és megerősítette a már korábban is tervezett intézkedéseket keleti határainak védelmére. Bár egyetlen drónellenes rendszer sem képes teljes védelmet nyújtani az olyan tömeges és összehangolt támadásokkal szemben, amilyeneknek Ukrajna van kitéve nap mint nap, az Európai Unió keleti határán fekvő országai egyre kézzelfoghatóbban készülnek az orosz fenyegetés kivédésére.

A lengyel védelmi miniszter helyettese szerint a projekt több mint 2 milliárd euróba (mintegy 800 milliárd forintba) kerül majd, a finanszírozás nagy része európai forrásokból, a SAFE nevű védelmi hitelprogram keretében érkezik, kisebb részét pedig az állami költségvetésből fedezik.

A drónelhárító rendszer felturbózása mellett Lengyelország megerősíti szárazföldi határait Belarusz és az orosz Kalinyingrádi exklávé felé is. Tomczyk szerint minden határ menti önkormányzatban speciális logisztikai központokat építenek, ahol a határ lezárásához szükséges eszközöket tárolják, amelyeket néhány órán belül be lehet vetni.

Lengyel katonák a lengyel-belarusz határon Fotó: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Lengyelország a GDP 4,7 százalékára növelte védelmi kiadásait, ami az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. „Ma Ukrajna GDP-jének mintegy 40%-át költi a háborúra. Bárki, aki azon gondolkodik, hogy nekünk mennyit kellene védelemre fordítanunk, tegye fel magának a kérdést: jobb most 2%-ról 3 vagy 3,5%-ra emelni a kiadásokat, vagy később y 2% helyett 40%-ot fizetni?” – tette hozzá Tomczyk. (Guardian)