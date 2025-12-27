„Meg fogok halni”, mondta a meglőtt magyar művész, majd elájult – 40 éve támadtak rá terroristák a bécsi és a római reptérre

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kapus György, a MALÉV bécsi irodájának munkatársa aznap különleges feladatot kapott: VIP-vendégeket kellett kísérnie a Bécsi Nemzetközi Repülőtéren, amit a magyarok inkább schwechati reptérként ismernek. 1985. december 27-e volt, magyar művészek indultak egy rövid turnéra Izraelbe. Kibédi Ervin színművész, Ambrus Kyri énekesnő, Szegedi Molnár Géza parodista, Fábián János zongorista és Berényi Ottó színész lépett volna fel Tel Avivban, Haifában és még két másik városban ottani magyarok előtt. Budapestről MALÉV-kisbusszal mentek a Bécs melletti reptérig, onnan indultak volna tovább repülővel.

Reggel 9 óra volt. A magyar művészcsapat tagjai Tel Avivban kapták volna meg az izraeli vízumot, de Ambrus Kyri elfelejtett fényképet vinni magával, úgyhogy Kapus elkísérte őt a terminálon belül egy fotóautomatához, fel, az emeletre. A férfi az automatánál magára hagyta az énekesnőt, és elindult pénzt váltani a földszintre, ahol a többiek az izraeli légitársaság két check-in pultja előtt várakoztak. Kapus már visszafelé tartott a lépcsőn, amikor éles, pattogó hangokat hallott lentről.

Lenézett, és azt látta, hogy valakik kézigránátokat dobtak a tömegre, úgyhogy azonnal lehasalt.

Robbanást hallott, a hátát megütötte valami. Felfelé kúszott a lépcsőn, amelynek tetején az izraeli El Al légitársaság biztonsági embere éppen gépfegyverrel lefelé tüzelt. Kapus bekúszott a fotóautomatába Ambrus Kyrihez, és rákiáltott, hogy feküdjön hasra.

Fábián János mindezt úgy élte át, hogy a check-in pultnál állt, amikor egy nő sikítására hátrafordult, három 8-10 centis fekete fémgömböt látott begurulni-bepattogni középre, mire hasra vetette magát. A gömbök, amik gránátok voltak, felrobbantak, majd rögtön jött a gépfegyverropogás.

Kibédi Ervin és Szegedi Molnár Géza egymás mellett feküdtek a földön, próbáltak bekúszni a pult mögé, amikor Szegedit eltalálta egy golyó.

„Géza ott feküdt mellettem. Egyszer csak érzem, megrándul, és felkiált. Azt hittem, hogy az eséstől ütötte meg magát. »A lábam — mondta —, nem bírom mozdítani a lábam.« Megpróbáltam megfordítani, minél jobban a padlóhoz nyomni”,

emlékezett vissza Kibédi a támadásról beszámoló Népszabadságnak. „Meg fogok halni”, mondta aztán Szegedi Molnár, üzent valamit az édesanyjának, majd elvesztette az eszméletét.

Részlet a Magyar Nemzet 1985. december 29-i számából Forrás: Arcanum

Részlet a Népszava 1985. december 28-i számából Forrás: Arcanum

Mindenfelé káosz, pánik, hisztéria volt, írta le a történteket Ambrus Kyri a Magyar Nemzet december 29-i számában. „Láttam egy anyát, karjában a gyermekével, a kicsinek a fejét így találta el egy golyó. Egy talpalatnyi hely nem volt, ahol ne lett volna vér, ne lettek volna leszakadt emberi testrészek, sebesültek.”