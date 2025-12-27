Négy teljes napra leáll az MBH rendszere

Idén is extrém hosszú banki leállást produkál az MBH. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank közleménye szerint az informatikai rendszereik korszerűsítése érdekében tartanak négy napos szünetet, vagyis december 31. (szerda) 22 órától egészen január 4., vasárnap 20 óráig egybefüggő bankszünnapot tartanak.

Mint figyelmeztetnek, az ügyfeleik ebben az időszakban többek között elektronikus csatornáik elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben és a befektetési szolgáltatások elérésében is leállást tapasztalhatnak, ahogy a bankkártyahasználatban is fennakadások lehetnek.

A hitelkártya és a SZÉP kártya-használatot ezekben a napokban is biztosítják, ahogy az üzletekben is zavartalan lesz a kártyaelfogadás - ígérik.