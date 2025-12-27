Rendőrök még nem, de kínai rendőrautók már jönnek Magyarországra

Kínai rendőrök az utolsó hivatalos információ szerint még nincsenek, de kínai rendőrautó már van Magyarországon: karácsony előtt két megyei rendőrkapitányság, kapott két-két rendőrautót. Eszerint Somogyban és Győr-Moson-Sopronban már Chery Tiggo 7-es, kínai gyártású rendőrautókkal is össze lehet majd futni, az autók a közterületfelügyeletet támogató alosztályokba kerülnek.

Rendőrségi Tiggo, Made in China Fotó: police.hu

A rendőrségnek a kínai márka magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central European kft. ajánlotta fel a listaáron tízmillió forint körül induló (magasabb alapfelszereltségnél ez már inkább 13 millió táján van) Tiggo 7-es plugin-hibrideket. Ugyanők már a mentőknek és a katasztrófavédelemnek is adományoztak korábban ugyanilyen típust.