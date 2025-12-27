Sulyok Tamás volt kommunikációs igazgatója: Ők nem az emberekért, ők a saját jólétükért gondoltak dolgozni

„Nem vártam semmilyen hatást, egyszerűen nem tudtam és nem akartam tovább magamban tartani” – írta a 444 kérdésére Szántó Georgina, a köztársasági elnök volt kommunikációs igazgatója, aki pénteken arról posztolt, hogy volt főnöke tönkretette őt, és hogy Sulyok Tamásnak a „jó szó ellenséggé vált”. Kérdésünkre azt válaszolta, „a hónapok óta tartó fájdalom és az igazságérzete hatására” érezte szükségét a saját profilképe alá kritikus kommentet írni.

Megkérdeztük, mire gondolt, amikor Sulyok Tamás féktelen pénzköltését kritizálta. Azt válaszolta, hogy ez alatt „a külföldi utak delegációs létszámát és résztvevőit értettem (ami ellen folyamatosan harcoltam ottlétem alatt), továbbá az elnök házastársának különböző (úgynevezett jószolgálati) megmozdulásait számos kísérővel és felhajtással”.

„Leegyszerűsítve: azt szajkóztam, hogy visszatetsző, ha népes kísérettel odaállítanak különböző helyszínekre abban a reményben, hogy majd mindenki gazsulál nekik, és a kézfogásról fotó készül, s legalább igyekezzenek úgy tenni, mintha jót akarnának az embereknek” – írta a 444-nek, hozzátéve, hogy ő ez utóbbiban próbált segíteni. Pénteki kommentjében Szántó azt írta, hogy amikor az ilyen pénzköltések miatt szólt, azt a választ kapta, hogy „neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?”

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

„Szerintem nem azért vagyunk ott, hogy mindenki gazsuláljon nekünk, hanem azért, hogy jót tegyünk. Különös tekintettel arra, hogy ezért igencsak megfizetnek bennünket. Ez emberi és leginkább kutya kötelességünk. Hogy ebből mi »ment át«, arról a Sándor-palota vezetését kellene megkérdezni. A jelek szerint semmi. Az én személyes tapasztalatom szerint kifejezetten üldözendő volt a jószándék. Mert ők nem az emberekért, ők a saját jólétükért gondoltak dolgozni. Ez volt minden nézeteltérésünk alapja” – írta a 444-nek Szántó Georgina.

Pénteki esti kommentjében azt is írta, hogy hamarosan közzé teszi emlékei az elmúlt másfél évből, amely alatt „már köztársasági elnökként igyekeztem védeni őt és a szebbik arcát mutatni”. Kérdésünkre, hogy ezt milyen formában tervezi megtenni azt válaszolta, hogy ezt egyelőre nem tudja.

Szántót szeptemberben rúgták ki egykori munkahelyéről, két héttel azután, hogy Sulyok egyik Facebook-posztjából kihúzták az „orosz” szót a munkácsi rakétatámadás után.

Akkoriban a két esemény között csak sejteni lehetett az összefüggést, most Szántó kérdésünkre azt írta, azért rúgták ki, mert nem hívta fel „a köztársasági elnököt a munkácsi rakétatámadás posztot követő sajtóhadjárat kezdetén, s ezért nekik mit kellett átélniük”. Kirúgása indokai között volt elmondása szerint az is, hogy nem tartották az adminisztrációba illőnek.

Pénteki posztjában azt írta, kommentjéből nyilván baja lehet. „Sok-sok hazugság, mindenféle kitalált dolgok. Nem érdekel. Nekem ez már annyira nyomta a lelkem, hogy ha tovább viszem magammal, akkor agyonnyom.”

Szántó Georgina már az Alkotmánybíróságon is együtt dolgozott Sulyokkal – amikor az a testület tagja, illetve elnöke volt. Majd idén tavasszal azzal került a hírek szereplői közé, hogy „Telex selejt” címzéssel tett közzé indulatos Facebook-bejegyzést, azt egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrálva. A lapot azzal vádolta, hogy „össze-vissza hazudozik”.