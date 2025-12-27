Száll a füst, veszélyes a levegő a Sajó völgyében

Veszélyes lett a levegő minősége a Sajó völgyében a szálló por miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi mérései szerint szombatra Putnok és Sajószentpéter levegőjének minősége már a legrosszabb, „veszélyes” kategóriába került a négyfokozatú levegőhigiénés skálán, míg Kazincbarcikáé „egészségtelen”.

Sajószentpéter, téli utcakép

Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Békéscsaba, Salgótarján és Miskolc levegőjének minősége az NNGYK mérései szerint „kifogásolt”, míg az ország többi településén a mérőállomások elfogadható értéket rögzítettek.