Tűzszünetet kötött a hónapok óta harcoló Thaiföld és Kambodzsa

Azonnali tűzszünetről állapodott meg Kambodzsa és Thaiföld szombaton, miután hetek óta tartanak a katonai összecsapások a két ország határán. A megállapodás értelmében mindkét oldalon leállítják a csapatmozgásokat.

A 800 kilométeres közös határon júliusban öt napon át tartó összecsapások voltak, amikor kölcsönös rakéta- és tüzérségi támadások, valamint légicsapások történtek egy vitatott határszakaszokon, és mindkét fél azt állította, hogy a másik kezdte az agressziót. Az akkori harcokban 43-an haltak meg, 300 ezren pedig elmenekültek otthonukból.

Kambodzsai katonák egy thai határátkelőn a két ország közötti tűzszüneti tárgyalások után. Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

Októberben már egyszer aláírtak Trump közvetítésével egy tűzszüneti megállapodást, de azt december elején felfüggesztették, miután thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek. Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni. A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosság biztonságban hazatérhet.