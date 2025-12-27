Varga Judit: Hányinger…

Ahhoz képest, hogy Magyar Péter Szily Nórának adott másfél órás bulvárinterjúja akár egy egyszerű téliszünetkontent” is lehetett volna, egyre több online hullámot vet a beszélgetés, és hol van még a vége!

Az interjúra egy szóval reagált Magyar Péter volt felesége, a korábbi igazságügyminiszter Varga Judit, aki Facebook oldalára ennyit írt: Hányinger… (Kommentben linkelte az említett Szily-interjút, hogy tisztázza: nem a túl sok bejglitől lett hányingere.)

Volt felesége reakciójára Magyar egy Márai-vers posztolásával reagált, de a reakció-sorozatnak itt még nem volt vége, sőt! Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megszólítva érezte magát, így szintén posztolt. Hosszú posztját rögtön azzal kezdte, hogy szerinte Magyar sok piszkosságot elkövetett már életében, és rengeteget hazudott, de az, amit a Szily-interjúban tett, minden határt átlép.

„Politikailag érteni vélem, hogy a női szavazókhoz igyekeztél szólni, mert nyilván te is látod a közvélemény-kutatások számait, nem állsz olyan jól náluk”

– írta Kocsis, aki külön gratulált a miskolci Tisza-szavazóknak, miután hosszan sorolta, szerinte hogyan sértegette Magyar Péter Varga Judit családját és a miskolciakat.

Majd végül – ne kiabáljuk el – úgy tűnik, bezárult a kör: a mindenféle indulatot kiváltó interjút készítő Szily Nóra is posztolt egyet, és felajánlotta Varga Juditnak, hogy szívesen beszélget vele is, bár ő nem Hajdu Péter, emlékeztetett mindenkit.

(Varga először Hajdu Péter műsorában beszélt a Magyarral kötött házasságáról és az abban elszenvedett bántalmazásokról, majd nyáron a 24.hu-nak azt nyilatkozta esetleges politikai szerepvállalásáról, hogy: „Ha a Magyar Péter nevű képződménynek is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni.”)

Talán jobb is, hogy mindjárt vége ennek az évnek.

