23 milliárd eurót kell jövőre költeni az elavult német vasút fejlesztésére

Aki vonatozott már Németországban, még a MÁV szolgáltatásán szocializálva is meglepődhetett rajta, mennyire megbízhatatlan tud lenni a német vasút. A Deutsche Bahn infrastruktúrája túlterhelt, a fővonalak a kapacitásuk határán vannak, a karbantartások sokáig elmaradtak, a késések pedik sokszor kivédhetetlenül egymásra halmozódnak.

Idén már rekordösszeget, 19 milliárd eurót fordítottak az infrastruktúra korszerűsítésébe, többek között a Hamburg és Berlin közötti felújításon dolgoztak, de javult az öszeköttetés például a berlini Brandenburgi reptér és a belváros között is. Az 5700 vasútállomásból 950-et korszerűsítettek. Más kérdés, hogy a felújítások miatt ugyanakkor az építkezések egy ideig még tovább lassíthatják a közlekedést.

Vonatra várakozó utasok Németországban Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Jövőre ennél is nagyobb összeggel folytatják: 2026-ban 23 milliárd eurót költenek a vasúthálózat korszerűsítésére. „A pénz több mint fele a meglévő hálózatra megy” – idézi a dpa német hírügynökség Philipp Nagl-t, a DB Infrago infrastruktúráért felelős vezetőjét. „A fennmaradó forrásokat digitalizációra, új építésekre és bővítésekre, kis és közepes méretű projektekre, állomásfejlesztésekre fordítják.”