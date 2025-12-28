444 kalendárium #28: Beszámoltunk a pázmányos oktatók történetéről, akik fegyelmit kaptak, mert arról írtak, hogy minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

„Egy keresztény szellemiségű egyetem oktatóiként és pszichológusként valljuk: minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű” - ezzel a címmel közöltek cikket nyáron a HVG-n a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói. A cikkben Kengyel Judith Gabriella, Szondy Máté és Zsila Ágnes pszichológusok arról írtak, hogy a tudományos bizonyítékok szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme.

Nem sokkal később Kolozsi Ádám, a 444 újságírója már arról értesült, hogy a cikk miatt a Pázmány Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara etikai eljárást indított a náluk dolgozó szerzők ellen.

„Legyen szó a Pride betiltásáról vagy a homoszexualitásra utaló könyvek befóliázásáról, a jogkorlátozások visszatérő indoka a gyermekek védelme. Ezzel szemben számos kutatás igazolta, hogy az azonos nemű és a heteroszexuális párok gyermekei között nincs különbség az általános egészségi mutatók, a tanulás, az érzelmi nehézségek és az azokkal való megküzdés terén” – fogalmaztak a katolikus egyetem pszichológusai a publicisztikájukban.

Részletes cikkben mutattuk be, hogy ez annyira kivágta a biztosítékot a kari vezetésnél, hogy „etikai vétség elkövetésének gyanújával” fegyelmi eljárást indítottak a három pszichológus ellen.

A nyári diplomaosztón a pszichológushallgatók szivárványszínű kitűzőkkel és egyéb kiegészítőkkel állt ki az oktatók mellett.

Fotó: Pázmány Bölcsészkar Youtube screenshot

Történetüket ezután is követtük: a szeptemberi évkezdéskor arról írtunk, hogy hármuk közül ketten felmondtak, harmadik társukat pedig a dékán hetente fogja leckéztetni a katolikus tanításról

